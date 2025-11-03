不倫の沼から抜け出せない私。隣に越してきた“年下イケメン”に、心が揺れる【ママリ】

新居はラブホ代わり？不倫から抜け出せない私の日常

この漫画は、作者・紙屋束実(@kamiya.tsukami)さんが描く、主人公・S葉さんと彼氏・E原さんのカップルにまつわるストーリーです。恋人との関係や恋人がもつフィジカル・メンタルの事情、相手が独身か既婚者かなど…「恋愛」と一言でいってもその模様は十人十色ですよね。はたから見ていると幸せそうに見えるカップルにも他人には分からない悩みがあって、それを2人でどうやって乗り越えようかともがいていることもあるのではないでしょうか…。

主人公のS葉は、会社の家賃制度を利用して新しい部屋に引越しました。S葉には恋人・M生がおり、引越しの際には彼氏も引越し作業を手伝ってくれます。しかし、彼は既婚者。S葉の新居を「体のよいラブホ」にしようとしているとS葉は感じています。





S葉の日常はこのまま続いていくのでしょうか…。

©kamiya.tsukami

新居に引越したS葉ですが、M夫との不倫関係を清算することはないようです。何ならS葉の新居の家賃はM生が負担している部分もあるので、S葉にとっては経済的なメリットを失くす方がイヤなのかもしれませんね。



そんな日々の中で、S葉の隣りに引越して来たE原さんですが、職場の友人・Fちゃんが言うような関係はS葉とE原さんの間には起こっていません。S葉も「不倫関係は不毛」と分かりつつ、現在はその関係を断つ勇気もないままのようです。



周囲にどんな人がいて、どんな出会いがあったとしても、やはり自分の人生を動かしていくのは「自分自身が変わろう」とする意思と行動だけなのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）