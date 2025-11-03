「ヤツは高卒だ」43歳の妻が依頼した45歳「名門大卒」夫の浮気調査で分かった「意外な真実」

「人生の中で大切なことを偽り続けることがストレスとなり、心の病を発症したり、人間関係に亀裂をもたらすことが多々あります。中でも学歴詐称というのは夫婦の間でも生じていますね」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしているのだ。

そんな山村さんが出会ってきた人たちのことを、個人が特定されないように変更して伝える連載「探偵はカウンセラー」は、同じような悩みを抱える人たちの参考になるはずだ。連載17回でお伝えしている依頼者は、パートで書店に勤務している43歳の裕子さん。結婚15年になる45歳の夫との間に、14歳の娘がいる。裕子さんは有名大学で哲学を学んだそうだが、自分のこととなると哲学的思考は遠のいてしまい、「白か黒か」の2択で判断するようなところがあった。

その性格により、妊娠中に夫が浮気したことが許せず、夫を疑いの目で見るようになったことから夫婦関係がじわじわと悪化。夫はその後も浮気を繰り返し、最近では浮気相手の家から出勤するようなそぶりもあるという。裕子さんは、夫が浮気しているであろうことに耐えきれず、1年半ほど前から頼っている占い師の「奄美大島に行くべき」というアドバイスを実行。しかし、その旅行が夫婦間の亀裂を深める結果に。最近は、娘が浮気相手と会っている気配もあり、真相を知るために夫の行動を調べることになったのだ。

裕子さんが求めるのは、夫と浮気相手を別れさせることだというが、まずは夫婦の間にどのようなことが起きているのかを知る必要がある。

夫の尾行を開始

今回、裕子さんが「浮気相手と別れさせたい」という背景には、裕子さんが経済的に自立していないこともあります。家賃も含め夫が生活全般の費用を負担しているのです。離婚して娘と2人の生活になった場合、経済的な安定も考えて、なんとしても証拠を押さえなければなりません。

まず、平日の朝帰りを押さえるために、裕子さんに夫の行動パターンを聞くと、かなり細かく把握しており驚きました。聞けば、夫が会社で使っているWEB上のカレンダーを閲覧しているとのことでした。

これを見ると、水曜日に夜に帰ってこないことが多いので、朝から尾行を始めます。朝、夫は7時30分に家を出て、8時15分に勤務先のあるビルに入って行きました。夫は背が高く、エリート然とした雰囲気で45歳の実年齢にしては若く見えます。

電車の中では文庫本を読んでおり、知的な雰囲気でした。17時に出てきた夫は、そのまま早足で会社が提携しているスポーツクラブへ。1時間ほどで出てきて駅ビル内の本屋に立ち寄ります。ここでも1時間ほどかけて本を選び、現代思想書と心理学関連の本と、美術の解説書を購入。

カフェでそれらの本を読んでいると、ボブヘアで小柄な女性が夫の肩を叩きました。女性は40代前半でしょうか。楽しそうに生き生きとした瞳が特徴的で、全身から自信が溢れています。夫は本をバッグに入れて、女性の手をギュッと繋いでから離します。強い愛情を感じる雰囲気は、動画におさえました。

そして、家とは別の路線に乗ります。会社から近いのに2人は堂々としており、お互いが肩を寄せるようにしており、美術や音楽の話で盛り上がっていました。ある駅で降りると、2人は手を握りスーパーへ。キノコや鶏肉を購入し、かなり古いマンションに入って行きました。ここは治安がいい屋敷街で、マンション全体の雰囲気も知的でのんびりしています。ただ、こういうところは住人の監視の目が厳しく、通報される可能性もあります。幸い、キッチンの窓が開いており、会話は丸聞こえでした。そこでわかったことは、女性は大学の同級生で、かつての浮気相手で、現在は離婚していました。

娘の中学受験全落ちのあと起きていたこと

また裕子さんの直感どおり、夫は1年半前から娘にこの女性に会わせていました。1年半前というのは、娘が中学受験を全落ちした時期と重なります。その経験を未来に繋げる思考法を教え、勉強の習慣をつけるためのレクチャーをしていることもわかりました。

さらに、夫は裕子さんのことを「ヤツ」と呼び、こう言いました。「ヤツは高卒なのに学歴を詐称していた。デキ婚で逃げられなかったんだ。ウチの付き合いにおいて、足りないことが多く、このまま家族でいるのは厳しいかもしれない」と言っていたことに驚きました。裕子さんがもしかしたら学歴を詐称しているのではないかというのは、薄々感じていたことでした。「大学の哲学科を出ている」ということを、43歳になってから何度も口に出すことも、そこが人生のピークだったか、もしくはそれが嘘のオブラートである可能性があると感じたのです。

しかし夫の口ぶりから、裕子さんが、大学を出ていない人は相手にされなかった経験をしてきたのだなということも感じます。もちろん“優秀な大学”に入るには努力も必要ですが、経済力で勉強がさほどできなくても有名大学を卒業することもあります。その線引きの中で裕子さんは必死で生きてきたのではないかとも感じました。

女性も夫と同じ考え方なのでしょう。「あの人、学卒だと思い込んでるからね。若いうちは騙されるよ。就職とは違い、結婚に卒業証明書は要らないから、仕方ないよ」と話しています。

さらに「娘ちゃんはああいうお母さんに育てられているから、あなたの血が持つ持ち前の能力が発揮できない。しかも娘ちゃんがお母さんに怒鳴られるって泣いていたのよ」ともつづけました。学歴と血を結びつける考え方には個人的に反論をしたくなりましたが、それよりも深刻なのは、裕子さんから娘への対応への話でした。どうも裕子さんは娘が思いどおりの結果を出さないと、ヒステリックに娘を怒鳴り、暴力を振るったり泣き落としたりしているようでした。

2人は娘が自分たちの母校の大学に合格するための綿密な計画を立てています。「娘が全落ちした時、高卒だって白状したからな」と夫。女性は「まあ全ては努力次第。高校は今からでは難しいけれど、努力の習慣をつければ、大学は合格する」と女性は太鼓判を押していました。

その後、2人はキスやハグなどの行為を行い、いい感じになったのですが、酔いも手伝ってか寝落ちしていました。翌朝、仲良く手を繋いで家を出ます。夫とは女性は電車内で名残惜しそうに別れ、女性は大手の証券会社に出社していました。性行為だけの関係なのではないことが明らかにわかります。

親子と彼女とで知的な会話が…

土曜日に娘と夫が出かけるというので、朝から尾行します。娘から夫に積極的に話しており、夫を慕っている様子がわかります。切れ切れに聞こえる会話から、娘は友人関係のトラブルを夫のアドバイスで解決した話をしており、夫は「感情的にならずに事態を見守れば多くのことはうまくいく」などと話していました。

2人が降りたのは高尾山口駅でした。女性が駅ですでに待っており、娘と親しそうに話をしています。3人は麓から頂上まで話をしながら軽やかに登ります。熊被害や環境問題、道路や鉄道などの都市のインフラが生活に与える影響についてなど話していました。

下山後は、ターミナル駅塾に行くという娘と別れ、2人は喫茶店へ。女性は「いい子だね。腰を据えて考えられるようになったし、落ち着きも出てきた。奄美であなたが向き合ってから、さらに良くなったと思う」と言っていました。夫は「ヤツがキレ散らかしていたら、部屋を出るしかなかった。あ、シュノーケリングの提案ありがと。当日予約ができたよ。あれから娘は環境に興味を持つようになった」と話しています。

女性は気候変動にまつわるビジネスにも詳しく、その知識を娘に教えているようでした。1時間ほど話すうちに、夫の顔が少し赤くなり、「ねえ汗かいたから、シャワーを浴びようよ」と女性をラブホテルに誘い、19時に解散しました。

「バカにしやがって！」

以上を裕子さんに報告すると、「私のことをバカにしやがって！」とものすごい剣幕で怒り、カウンセリングルームにあるティッシュの箱を壁に投げ、テーブルを叩きました。裕子さんは気持ちのアップダウンが激しく、自分でもコントロールできないところがあります。もしかしたら、実際の経歴を偽り、「有名大学の哲学科を卒業した」という行動のストレスも影響しているのではないかと感じました。実際、学歴を偽り続けることがストレスとなり、心の病を発症したり、人間関係に亀裂をもたらすことは多々あるのです。

また、奄美大島旅行以降、占い師やカウンセラーなどの依存先がなくなり、アルコールの量が増えているとも話しています。学歴詐称をする方は、強い劣等感が原因のことが多いです。その原因は、演技性パーソナリティ障害や境界性パーソナリティ障害などの可能性も考えられます。改善には、なぜ学歴にコンプレックスを持つようになったかと向き合わねばなりません。私は、裕子さんが娘に暴力を振るってしまうのも自身の心のケアが必要だということを話し、アルコール依存になってしまうと大変なので、自身のメンタルケアのために心療内科や精神科にかかることをすすめました。

裕子さんは「私は大学を卒業しているんです。こいつらが嘘をついているんです」というので、そこは否定せずに話をすすめました。

学歴最重視の家庭からの脱出

それから1ヵ月後、裕子さんから連絡があり、「精神科に通い始めたら、冷静になれました。あと、夫と離婚して実家に戻ることになりました」と連絡がありました。

裕子さんが精神科の門を叩いた直接的な原因は、娘に手をあげたり暴言を吐いたりすることがやめられなかったから。「虐待だと言われ、自分でもヤバいと思ったんです」とのこと。自分でヤバいと思えたのは、とても大切なこと。娘を傷つけたくないからこそ、娘に暴言を吐いていた自分と向き合えたのです。

さらに「他人の前では冷静になれるのですが、家族だとダメで。娘は夫と義両親が育てることになりました。悔しいけれどお互いに限界です」と続けました。離婚は数年前から義両親も考えており、打診されていたそうです。夫も義両親も、裕子さんは娘を産んだ母であることを尊重し、十分な財産分与分も具体的に提案。そこで覚悟が定まったそうです。

裕子さんは「それでも証拠を見なければ、もっと先延ばししていたと思いますが、もうお手上げ。私も結婚生活はきつかった。実家でゆっくりします」と話していました。

学歴と人間性は全く無関係です。ですが、「学歴ありき」で始めた関係に偽りがあった場合、大きな亀裂となる。裕子さんが「結婚生活がきつかった」のは、偽った自分のままで生きなければならなかったということも大きな理由ではないでしょうか。学歴がなくても、これまで努力して生きてきたことには変わりません。人気の現代アート作家に信頼されて交流していたことは学歴ありきではありません。

つい先日も、現役大臣に対して出身大学の現在の偏差値が低いことを揶揄するSNSが大きな問題になりました。偏差値とは何か。もちろん、知能はとても重要で素晴らしいことで、夫が浮気相手や娘と知的好奇心を高めたいと考えるのも素敵なのですが、偏差値や学歴による線引きを強くつけるのは異なります。線を引く側の方がその姿勢を問われることになると思います。

裕子さんはまず、自分を認めて大切にしてあげていいのです。学歴最重視の生活から抜けた裕子さんは、今後現実を見ながら生きていくでしょう。幸い、地主である裕子さんの実家には居場所があります。裕子さんはとてもチャーミングで魅力的な人。学歴にとらわれない人間関係を築くその先には、等身大の幸せが待っているはずです。

