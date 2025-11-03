10月31日に突如動いた名古屋の主婦殺害事件。逮捕された69歳の女の供述が、徐々に分かってきました。この26年間について、「毎日不安だった」と話しているということです。

【画像を見る】「DNA鑑定」の精度は？2003年に特定できたのは「1100万人に1人」、3年後には…

26年を経て急展開 夫が残し続けたアパートで現場検証が…

息子を抱く高羽奈美子さん（当時32歳）。この映像が撮影された約半年後、刃物で刺され殺害されました。



26年前に起きた殺人事件は、10月31日に急展開します。

愛知県警（10月31日の会見）

「被疑者を通常逮捕」

警察は、高羽さんを殺害した疑いで、名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）を逮捕。



11月1日には、容疑者立ち会いのもと、現場検証が行われました。

現場検証を終えたばかりのアパートの部屋に、カメラが入りました。

犯人の血が残されたこの部屋は、高羽さんの夫・悟さんが、犯人が捕まった際に現場検証ができるよう家賃を払い続けてきました。その総額は2200万円余りにのぼります。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「残しておいて本当に良かった」

安福容疑者は、悟さんと高校時代の同級生で、同じ部活動に所属していました。当時、悟さんに好意を寄せていたということです。

高羽奈美子さんの夫 悟さん

「安福容疑者とは、ほとんど会話した記憶がない。いまだに信じられない」

高校時代の同級生は…

高校の同級生

「おとなしい子で口数も少なかった」

安福容疑者「捕まるのが嫌だった」逮捕の決め手はDNA鑑定

高羽奈美子さんの夫・悟さんは、当時2歳だった息子の航平さんとビラ配りをするなど、事件の解決を粘り強く待ち続けてきました。

遺族にとって長すぎる26年を、安福容疑者は何を思い、どう生きてきたのか。

近隣住民

「（安福容疑者と）あまり会ったことがない。見ることもあまりない」

地域の集まりに参加することはなく、近隣トラブルを起こした様子もないという安福容疑者。

11月3日、新たに逮捕後の供述が明らかになりました。

安福容疑者はこの26年間について、「毎日不安だった」と供述。



「事件について新聞も見られなかった。事件の日が近づくと悩んで気持ちも落ち込んで沈んだ。家族や親族がいるから迷惑をかけられないし、捕まるのが嫌だった」と話しているということです。

安福容疑者は2025年8月以降、警察から複数回事情聴取を受け、当初はDNAの提出を拒否していましたが、出頭の直前にようやく応じ、これが逮捕の決め手になりました。

安福容疑者

「2025年8月に警察が来て、捕まってしまうことを覚悟した。被害者に対して申し訳ない」

幸せな日常を突然奪われた高羽さんは、安福容疑者と面識がなかったとみられ、警察が引き続き犯行の動機を調べています。

精度が向上する「DNA鑑定」565京人に1人が特定可能に

井上貴博キャスター:

警察の捜査を支える科学の力が「DNA鑑定」です。



DNAとは、螺旋状の束のイメージがあるかと思います。この束の中に、4種類の物質（塩基）が約30億並んでいます。



この物質の並び方が人によって異なるので、事件現場（残された血液・体液など）や容疑者などから、検出・分析できれば、個人の選別が可能になるというものです。



今までできなかったわずかな血液からでも、照合ができるようになりました。

検査技術、特に機械というよりも試薬（薬品のようなもの）が改良され、精度が向上しているとのこと。そのため、より緻密な個人識別が可能になっているということです。

元徳島県警科捜研 藤田法科学研究所の藤田義彦所長は「ほぼ確実に個人の特定はできる」と話します。

2003年の時点では「1100万人に1人」が特定でき、わずか3年後の2006年には「4兆7000億人に1人」が特定できたということです。世界の人口は約80億人だと考えると、これでも相当な確率といえます。



そして、現在は技術が飛躍的に進化し、「565京人に1人」が特定できるようになったということです。

出水麻衣キャスター:

未解決の殺人事件は360件以上あると言われています。こういったDNA鑑定の進化で、今回は26年が経って改めて事件が動きました。残された遺族の皆さんにとって、希望となればいいなと思います。