ソフトバンクの村上隆行打撃コーチが３日、自身のインスタグラムを更新し、今季限りで退団することを報告した。

村上氏は「もう記事になってますが、福岡ソフトバンクホークスを退団する事になりました 四年間ホークスのコーチとして携わり 素晴らしい選手達と共に沢山学び成長させて頂きました 今年の１年は 本当に厳しい戦いでしたが最後には日本一になったチームの一員でいれた事に感謝しかありません」と、両リーグの優勝チーム同士の対戦となった阪神との日本シリーズを制し、５年ぶりの日本一に輝いたことを誇りに思うと同時に、たくましい選手たちとともに頂点に立てたことへの充実感を漂わせた。

村上氏は今後について「まだ全く分からないですが、前向いて頑張って僕も進んで行きます 本当に４年間ありがとうございました 感謝 村上隆行」と感謝を述べた。

フォロワーからは「ホークスに来て頂いて日本シリーズ優勝に導いてくださってありがとうございます」「誰が何と言おうとも２年連続両リーグトップの打率って結果が出てるのでお見事です」「記事を読んで涙しましたが、４年間近くで村上コーチの姿を見れたことに感謝します」「次のステージも熱く！」といったメッセージが寄せられていた。