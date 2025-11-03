【義母のスパイ、正体は！？】アホくさ〜！結局は弱いものイジメだったのね＜第13話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第13話 続く冷戦状態
【編集部コメント】
「嫌われてもいい」のであれば、いい嫁でいる必要もないので、気楽に言い返すことができますね。もしかしてチヒロさんの強気な態度に、お義母さんも自身の言動を反省して歩み寄ってくれているのかもしれませんよ？ それなのに「しょぼい人」なんて思ってしまうチヒロさん……。でも、今までの経緯を考えると、そう思ってしまう気持ちもわからなくはありません。でももともとはチヒロさんたちが「マイホーム資金を貯めたい」ための同居。あくまでも居候なわけだし……なんて考えだすときりがありませんが、そんなとき誰かが義実家にやってきたようです。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙