¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡×à¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤êáÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈºÇÂ®²÷µóÃ£À®¡¦Í¥Î¤¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¤Î¹¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¡×¤ÎÀ¼
¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤ËÈ¿±þÍÍ¡¹
¡¡ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Í¥Î¤¤Îà¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤êá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖYUURI ASIA TOUR 2025¡×¤¬10·î25¡¢26Æü¤ËÂçºåÉÜ¤ÎAsue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯»Ñ¤ä¥Þ¥¤¥¯¤òÁ°¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£ÏÓ¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡ª³Ú¤·¤½¤¦¤À¤·¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤Þ¤·ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÙ¤â¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¼¡¡¹¤È°µÅÝ¤µ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿9·î¤Ë¤ÏÏÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÏÆÊ¢¤ä¼ó¸µ¤Ë¤â¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¸«¤¨¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁý¤¨¤Æ¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÁý¤¨¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ò´Ó¤¯¤½¤ó¤ÊÍ¥Î¤¤¯¤ó¤â¹¥¤¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ¥Î¤¤À¤·¡¢Í¥Î¤¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ë¸ÀÍÕ¤äÁÛ¤¤¤ò¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ê¤é²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥Î¤¤Ï2020Ç¯¤Ë¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ï¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇÂ®¤Ç2²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿¡£