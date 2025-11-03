プロバスケットボールりそなグループB1長崎ヴェルカは1日と2日、アウェーで川崎ブレイブサンダースと対戦し連勝しました。

1日のGAME1は、1点のビハインドで迎えた第2クオーター。

開始直後からイ・ヒョンジュンや馬場のスリーポイントなどで10点を連取し流れを掴むと、勢いに乗ったイ・ヒョンジュンが3本連続でスリーポイントを決めて一気に突き放し、49-27で折り返します。

その後もヴェルカはミッチェルのゴール下や菅野のスリーポイントなどで終始ペースを握り、93ー71で快勝。B1でのクラブ連勝記録を10に伸ばしました。

2日のGAME2は序盤から主導権を握ります。

6点リードで第2クオーターに入ると、ブラントリーがこのクオーターだけで11得点を挙げる活躍を見せ、54-43で前半を折り返します。

さらに第3クオーターには、イ・ヒョンジュン、ジョンソンのスリーポイントなどで12連続得点を挙げます。

最終第4クオーターは熊谷からミッチェルにつなぎ豪快なダンクを叩きこむなど川崎を圧倒。

リーグの平均得点トップの攻撃力を発揮したヴェルカが99ー79で勝利し11連勝としました。

次節は5日、ホームに大阪エヴェッサを迎えうちます。