春のセンバツ出場の参考となる秋の九州高校野球大会は1日、県代表の長崎日大が決勝戦に臨みました。

秋の九州大会初優勝を目指す長崎日大は3回裏、ワンアウトから1番太田選手がライトへのツーベースヒットで出塁。

このあとツーアウトとなり、今大会好調の3番川鍋選手がレフトへのタイムリーで貴重な先制点を挙げます。

投げてはエースの古賀投手が九州国際大付属の強力打線を7回までわずか1安打に抑える好投をみせるとその裏、8番・森選手のタイムリーで1点を追加します。

しかし、8回に1点を返され2対1で迎えた最終回の九国の攻撃、ランナーを2塁に背負いタイムリーヒットを浴びて同点に追いつかれると、さらに犠牲フライで失点。

土壇場で逆転を許してしまいます。

9回裏、長崎日大はピンチヒッター、小川選手のヒットなどでツーアウトながら1,2塁と長打が出れば逆転という場面を作りますが、あと1本が出ず試合終了。

接戦を演じたものの2対3で敗れ、惜しくも初優勝を逃しました。

（古賀 友樹投手（2年））

「この負けた悔しさを絶対に忘れずセンバツでいいところまで勝ち上がれるように頑張る」

（梶山 風岳主将（2年））

「センバツに向けてチーム全体がレベルアップしないと負けてしまうのでまずはレベルアップすること」

今大会での決勝進出で3年ぶりとなる来年春のセンバツ出場をほぼ確実にした長崎日大。

出場校は、来年1月30日に発表されます。