明治安田J2リーグ V・ファーレン長崎は2日、アウェーで8位のジュビロ磐田と対戦しました。

V・ファーレンは前半17分、マテウスからゴール前に入ってきた山口につなぎますが、磐田の元日本代表のゴールキーパー、川島の好セーブに阻まれます。

チャンスを決められずにいると前半終了間際、相手にPKを与えて先制を許し、1点をリードされて折り返します。

追う展開のV・ファーレンは、後半12分、新たな攻撃陣を一気に3人投入、攻勢をかけます。

しかし、ブロックを敷いた磐田の堅い守備の前になかなかチャンスを作ることが出来ません。

アディショナルタイムのフリーキックもあと一歩のところでゴールとはならず結局、無得点。

6月に高木監督体制になってからは初めての黒星となり、無敗は16試合でストップしました。

（高木 琢也監督）

「アウェーのための準備をしながら次のゲームに向けて全力を尽くしたい」

J1自動昇格圏内の2位という順位は変わりませんが、今節は首位の水戸も3位の千葉も勝利したため水戸との勝点差は4に開き、千葉にはその差を1に詰められています。

さらに4位の大宮もV・ファーレンとの勝点差が3と1勝分まで迫ってきました。

残りが3試合となり、仮に次節V・ファーレンが負けるようなことがあれば水戸のJ1昇格や優勝が決まる可能性もあるため、2位といえども負けられない戦いが続きます。

V・ファーレンは、8日アウェーで愛媛FCと対戦します。