おととい（11月1日）行われた、県高校駅伝。

【写真を見る】熊本県高校駅伝 男子「慶誠」初の3位入賞なったか？ 男女レース振り返り

女子は千原台が、男子は九州学院が全国大会への切符を掴みました。

男女のレースと、男子で初めての3位入りを目指した慶誠の舞台裏です。

＜女子のレース＞

5区間で争われる女子のレース。

男女ともに、優勝すれば全国大会へ、3位までが九州大会に出場でき、そこで地区代表として全国大会に進めるチャンスが残ります。

1区、去年優勝の千原台はエースでキャプテンの吉原。チームを優勝させると覚悟を持って走りました。2位に21秒差をつけ、2連覇に向けて流れを作ります。

2区・3区は追いかけるルーテル学院が区間賞を獲り、千原台を猛追。

しかし、千原台はアンカー林田がルーテル学院を突き放して勝負あり。

一度も先頭の座を譲ることなく、2連覇達成です。

千原台 吉原碧彩主将（3年）「部員11人全員で掴んだ優勝だと思っています。都大路では熊本のみなさんに元気を与えられるような走りをしてきます」

＜男子のレース＞

慶誠 中村大樹監督「さあ、どんな展開になるかなあ」

こちらは男子、慶誠を率いる中村監督。

9回目の出場となる慶誠は、今年、トラックシーズンで結果を残し、駅伝では初めての3位以内＝九州大会出場を果たせるかが注目の一つでした。

慶誠 中村大樹監督「駿！守ってもしょうがないから自分の走り！自分の走り！積極的！積極的！」

その指示通り、慶誠の1区・宇都宮は積極的に集団を引っ張ります。

しかし、6km過ぎ。九州学院と熊本工業に遅れを取り慶誠は3位でたすきリレー

1区で首位に立った九州学院でしたが、2区。先頭の座を熊本工業に奪われます。

しかし、3区・久保ですぐさま逆転。

さらに、4区。九州学院のエース・門間が24年ぶりに区間新記録を叩き出す走り。

門間、実は走っている時・・・

九州学院 門間蒼大主将（3年）「区間記録を勘違いしていてマイナス10秒くらいしていてゴールして、たすきを渡して付き添いの選手と話した時にそういえば！となり、ゴールした時もすぐにはわからなかったです」

門間の圧倒的な走りもあり、九州学院が3連覇を果たしました。

一方、慶誠は1区から3位＝九州大会出場圏内を守って迎えた6区。

中村大樹監督「はい乗っていくよ、乗っていくよ」

この時、後ろから追いかける4位・千原台との差は22秒

中村大樹監督「嫌ですね、後ろからしたら見えるからね」

その予感が的中してしまいます。

アンカーにたすきを渡す時には背中を捉えられ、その差はわずか2秒。

そして、7区1.2km過ぎ。

千原台の椎葉が前に出て、3位の座を明け渡すことに。

慶誠は3位に19秒、及びませんでした。

慶誠1区3位 宇都宮駿主将（3年）「走ったメンバーはとても楽しく走っていて、悔いのない走りができていたと思います。来年、再来年・・・また頑張ってくれると思うので、これからも応援よろしくお願いします」

慶誠 中村大樹監督「先生もどうにかできたかなって正直思っているし、勝たせてあげたかったけど、これが結果だから、もう今日から始まりだから１年後もう１回この大会でやり返しましょう」