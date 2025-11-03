おととい1日、指宿市で行われた県高校駅伝。12月の全国高校駅伝、通称・都大路の出場権をかけて白熱したレースが繰り広げられました。

5区間21.0975キロの女子は14チームが出場。

序盤から神村がトップを独走。1区の3年生・瀬戸口凜を待つのは、1年生の妹・恋空。姉妹リレーで首位を守ります。

（神村学園1区 瀬戸口凜選手・3年）「（姉妹での）3年ぶりのタスキ渡しになるので楽しんで走ろうと思っていた。恋空が待っていてしっかり頑張って走り切ることができた」

神村学園はその後も３区・マーシー、４区武田、５区野口が区間賞を獲得。10連覇を達成し全国への切符を手にしました。

男子は24チームが出場。

7区間、42.195キロのレースは、連覇を狙う鹿児島工業、去年2位で涙をのんだ鹿児島城西、そして5年ぶりの都大路出場を目指す鹿児島実業の3校の争いに。

3区までは鹿児島城西がレースを引っ張りますが、4区で鹿児島実業・坂元が区間賞の快走でトップに立つと2位・鹿児島城西との差を40秒以上広げます。

粘り強く追う鹿児島城西。最終7区での差は16秒となり、勝負の行方は最後のトラックへ。

鹿児島城西のアンカー・坪山がラスト200メートルを切ったところで後続を振り切り、2年ぶり3度目の優勝を果たしました。

（鹿児島城西アンカー 坪山雄哉選手・3年）「最後はどんな展開でも絶対に勝つ自信があったので、自分のレースができて良かった」

全国高校駅伝は来月21日に京都で行われます。また、男子の2位・鹿児島実業と3位・鹿児島工業、女子の2位・鹿児島と3位・鹿児島女子は今月15日に福岡で行われる九州大会に出場します。

