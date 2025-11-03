高値が続くガソリン価格です。ガソリン価格に一定額を上乗せする「ガソリン暫定税率」について、与野党が年内の廃止で合意しました。

ガソリンスタンドの客は歓迎する一方、店主からは困惑の声も聞かれます。

（記者）「三連休最後のきょう、鹿児島市内のガソリンスタンドでは給油を求める車が途切れることなく訪れています」

「安値が売り」という鹿児島市のガソリンスタンドです。

（利用客）「高いときにはどこも行きたくない。下がれば、また遠出できる」

高値が続く、ガソリン価格。

こうした中、先週金曜、与野党は物価高対策として、半世紀以上続くガソリン暫定税率を年内で廃止することで合意しました。

レギュラーガソリンの場合、現在、1リットルあたり10円の補助金を今月13日から2週間ごとに5円ずつ積み増し、12月11日に暫定税率分の25.1円と同じ額まで引き上げます。暫定税率自体は12月31日に廃止され、同時に補助金はなくなります。

ガソリンが今より15円ほど安くなる見込みで、鹿児島の場合、現在、レギュラーの平均価格が185円なので、170円ほどまで下がる計算です。

軽油も今月13日から27日にかけて補助金を暫定税率と同じ額まで引き上げます。今より7円ほど安くなり、県内の平均価格は現在の168円から161円くらいまでに下がる見込みです。

ガソリンスタンドの利用者は…

（利用客）「早くやってほしい。ありがたい話しだし、うれしいです」

（利用客）「これから寒くなるので、（車の）エアコン使いたい。（経済的に）楽ですね」

（利用客）「高速に乗ってどこかへ行きたいです。県外行きたいです」

一方で、店側にとっては、もろてを挙げて喜べない事情が。

もともとの高い税率で仕入れた在庫を売り切らないと、ガソリンを安く提供することが難しいからです。

（エコスタンド工学部前店 田中弘樹店長）「残っている在庫を売りきらないと、安いガソリンは提供できない。なるべく早く、安く提供したい」

こうした現場の混乱に、暫定税率の廃止で失われる1.5兆円の税収をどうするか？課題は残ったままです。

・