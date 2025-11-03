AmBitious¡¦¿¿µÝÌÒÇ·¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ï¿É¸ý¤â¡Ä¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á£í£Â£é£ô£é£ï£õ£ó¡×¤¬£³Æü¡¢Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂçºå¡¦¸÷¤Î¶Â±ã£²£°£²£µ¡×¤Î³«±ã¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÀè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸æÆ²¶Ú¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¾å°ìÂÀ¤Ï¡Ö£Å£É£Ç£È£Ô·»¤µ¤ó¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤È¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¤ÎÂ©¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¸æÆ²¶Ú¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢±Ê²¬Ï¡²¦¤¬¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤»¤Ð¡¢±ºÎ¦ÅÍ¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤È¤«µã¤¤Ê¤¬¤é¤³¤³ÄÌ¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏËÍ¤ÎÎÞ¤È¤«¤·¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Ï³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°æ¾å¤Ï¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡£Ç¯Îð¸«¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏµÈÂ¼»á¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÈÂ¼»á¤Ï¡¢¿¿µÝÌÒÇ·¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤ë¤È¥À¥ó¥¹ÃÌµÄ¤Ë¶½¤¸¤¿¤Û¤«¡¢²¿ÅÙ¤«ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ø£Á£í£Â£é£ô£é£ï£õ£ó¸«¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ê¤Î¥À¥ó¥¹¡Ë¸«¤Ê¥¢¥«¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼ñ»ÝÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤È¼«¿È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡¤Ò¤È¤·¤¤êµÈÂ¼»á¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¿¿µÝ¤Ï¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢µÈÂ¼»á¤«¤é¡Ö£±£°£°ÅÀËþÅÀ¤Ç²¿ÅÀ¤Ç¤·¤¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö£°ÅÀ¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤¿¡£