格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（３日、兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）で女子スーパーアトム級王者・伊澤星花（２８）が大島沙緒里（３０）に３―０で判定勝ちを収め、Ｖ２に成功した。

伊澤は１ラウンド（Ｒ）から左ストレートででダウンを奪うなど序盤から有利を築く。２Ｒもフルネルソンの体勢からヒザ蹴りを打ち込むと、グラウンドではノーアームギロチンに捕らえ攻勢を続けるが、ラウンド終了ギリギリに大島からヒールフックを決められかける危うい場面もあった。

しかし、３Ｒも大島の攻めを寄せ付けず貫禄を見せた伊澤が３―０の判定で完勝。試合後マイクを握った伊澤は「試合前、散々強気なこといって圧倒するとか言ってたんですけど、大島選手めちゃくちゃ強かった」と振り返った。

ここで伊澤は次戦を見据え「大御所みたいな人いますよね」と「ＡＢＥＭＡ ＰＰＶ」でもカメラに映った客席のＲＥＮＡを挑発。登壇した榊原信行ＣＥＯからの要請も受け、大みそかのさいたまスーパーアリーナ大会でのＲＥＮＡとのＶ３戦が決定した。

ケージに上がったＲＥＮＡが「（ＲＩＺＩＮの）旗揚げ戦から試合をさせていただいて丸１０年、ここでタイトルマッチのオファーをいただいたのも運命なのかなと思ってます。ここで取れたらまたあの時の爆発を起こせると思うので、皆さん楽しみにしててください。私は私を信じてます」と意気込む。

伊澤もすかさず「でもここ自分の舞台なんで、下りてもらって」とバッサリ。バチバチの様子を見せていたが、決着はいかに…。