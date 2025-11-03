『プリンセッション・オーケストラ』花の騎士シンシア＆花の騎士ピュリティが歌う「Monochrome Eden」楽曲配信が決定！
2025年4月6日日曜あさ9時よりテレ東系列６局ネットほかにて放送中のオリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』。
本作の第28話・第29話にて、白の女王とともにプリンセスたちの前に立ちはだかる“花の騎士”たちの正体が明らかとなった。花の騎士シンシアはみなもたちの先輩で図書委員の風花すみれ、そして花の騎士ピュリティはその妹で、物静かで感情をあまり表に出さない不思議な女の子・風花りりであることが判明。なぜ2人はプリンセスの前に立ちはだかるのかー。今後の展開をお楽しみに！
あわせて花の騎士シンシア(CV. 鬼頭明里)と花の騎士ピュリティ(CV. 伊藤美来)が歌う劇中歌「Monochrome Eden」の楽曲が配信スタートした。
の機会に花の騎士2人の歌声をお楽しみください！●配信情報
花の騎士シンシア(CV. 鬼頭明里)、花の騎士ピュリティ(CV. 伊藤美来)
劇中歌
「Mo nochrome Eden」
配信中
配信リンクはこちら
https://po-charasong.lnk.to/monochrome-eden
●作品情報
オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』
2025年4月6日日曜あさ9時00分よりテレ東系列６局ネットほかにて放送中！
びわ湖放送にて毎週月曜あさ7時00分より放送中！
2025年4月6日日曜あさ9時30分より順次配信開始
Amazon Prime Video/ABEMA/バンダイチャンネル/dアニメストア
DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM/Lemino/ニコニコ生放送・ニコニコチャンネル/TELASA/TVer/U-NEXT/アニメ放題/アニメタイムズ/milplus/HAPPY!動画
YouTube：最新話1週間限定・第1、2話常設配信、毎週土曜日21時00分より配信
アリスピアch/タカラトミー公式YouTubeチャンネル
【スタッフ】
企画原案：金子彰史
製作総指揮：上松範康
原作：UNISON/キングレコード
監督：大沼 心
助監督：関根侑佑
シリーズ構成・脚本：逢空万太
キャラクター原案：島崎麻里
キャラクターデザイン：秋山由樹子
色彩設計：長谷川美穂(緋和)
美術監督：平間由香、大崎 唯(アトリエPlatz)
撮影監督：木田健斗(チップチューン)
3D監督：濱村敏郎(ワイヤード)
編集：木村勝宏
音響監督：本山 哲
音響効果：安藤由衣
録音調整：安齋 歩
音楽：Elements Garden(菊田大介、笠井雄太、竹田祐介)
音楽制作：キングレコード
アニメーション制作：SILVER LINK.
【キャスト】
空野みなも/プリンセス・リップル：葵 あずさ
識辺かがり/プリンセス・ジール：藤本侑里
一条ながせ/プリンセス・ミーティア：橘 杏咲
陽ノ下なつ：藍村 光
ナビーユ：下野 紘
赤の女王：水樹奈々
白の女王：花澤香菜
カリスト：小林千晃
ギータ：千葉翔也
ベス：榎木淳弥
ドラン：武内駿輔
風花すみれ/花の騎士シンシア：鬼頭明里
風花りり/花の騎士ピュリティ：伊藤美来
空野誠志郎：日野 聡
空野ようこ：南條愛乃
空野りく：若井友希
主題歌
[[前期]
オープニングテーマ「ゼッタイ歌姫宣言ッ！」
歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)
作詞：上松範康(Elements Garden)
作曲：上松範康(Elements Garden)
編曲：菊田大介(Elements Garden)
エンディングテーマ「君とつなぐオーケストラ」
歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)
作詞：Spirit Garden
作曲：菊田大介(Elements Garden)
編曲：菊田大介(Elements Garden)
［後期］
オープニングテーマ「FUTURE SESSION」
歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)
作詞：Spirit Garden
作曲：菊田大介(Elements Garden)
編曲：菊田大介(Elements Garden)
エンディングテーマ「ONENESS HARMONY」
歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)
作詞：Spirit Garden
作曲：笠井雄太(Elements Garden)
編曲：笠井雄太(Elements Garden)
●リリース情報
「シグナル・リリカル」
12月24日発売
品番：KICM-3394
定価：￥1,430（税込）
仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット
封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)
＜収録内容＞
01.シグナル・リリカル
歌：プリンセス・リップル(CV.葵 あずさ)
作詞：Spirit Garden
作曲：笠井雄太(Elements Garden)
編曲：笠井雄太(Elements Garden)
02.タイトル未定
歌：空野みなも(CV.葵 あずさ)
03.シグナル・リリカル（off vocal version）
04.タイトル未定（off vocal version）
「RISE PHOENIX」
12月24日発売
品番：KICM-3395
定価：￥1,430（税込）
仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット
封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)
＜収録内容＞
01.RISE PHOENIX
歌：プリンセス・ジール(CV.藤本侑里)
作詞：Spirit Garden
作曲：竹田祐介(Elements Garden)
編曲：竹田祐介(Elements Garden)
02.タイトル未定
歌：識辺かがり(CV.藤本侑里)
03.RISE PHOENIX（off vocal version）
04.タイトル未定（off vocal version）
「KIRA☆GIRA INFINITE!」
12月24日発売
品番：KICM-3396
定価：￥1,430（税込）
仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット
封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)
＜収録内容＞
01.KIRA☆GIRA INFINITE!
歌：プリンセス・ミーティア(CV.橘 杏咲)
作詞：Spirit Garden
作曲：菊田大介(Elements Garden)
編曲：菊田大介(Elements Garden)
02.タイトル未定
歌：一条ながせ(CV.橘 杏咲)
03.KIRA☆GIRA INFINITE!（off vocal version）
04.タイトル未定（off vocal version）
「雪花繚乱」
12月24日発売
品番：KICM-3397
定価：￥1,650（税込）
仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット
封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)
＜収録内容＞
01. 雪花繚乱
歌：プリンセス・ヴィオラ×プリンセス・ネージュ
作詞：Spirit Garden
作曲：竹田祐介(Elements Garden)
編曲：竹田祐介(Elements Garden)
02.タイトル未定
03.タイトル未定
04.雪花繚乱（off vocal version）
05.タイトル未定（off vocal version）
06.タイトル未定（off vocal version）
「プリンセッション・オーケストラ」Blu-ray Vol.2【期間限定版】
2025年12月10日発売
定価：￥22,000(税抜価格￥20,000)
品番：KIXA-91001〜2
仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット
*初回製造分のみ外箱仕様
収録話数：第13話〜第24話
映像特典：ノンクレジットOPED ほか
映像は全てオリジナルマスター版で収録されます
予約はこちら
https://priorche.lnk.to/bd2
後期OP/ED シングル
「FUTURE SESSION / ONENESS HARMONY」
2025年11月12日発売
予約はこちら
https://priorche.lnk.to/OPED2
(C)Project PRINCESS-SESSION
