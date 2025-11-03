『プリンセッション・オーケストラ』花の騎士シンシア＆花の騎士ピュリティが歌う「Monochrome Eden」楽曲配信が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年4月6日日曜あさ9時よりテレ東系列６局ネットほかにて放送中のオリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』。

本作の第28話・第29話にて、白の女王とともにプリンセスたちの前に立ちはだかる“花の騎士”たちの正体が明らかとなった。花の騎士シンシアはみなもたちの先輩で図書委員の風花すみれ、そして花の騎士ピュリティはその妹で、物静かで感情をあまり表に出さない不思議な女の子・風花りりであることが判明。なぜ2人はプリンセスの前に立ちはだかるのかー。今後の展開をお楽しみに！

あわせて花の騎士シンシア(CV. 鬼頭明里)と花の騎士ピュリティ(CV. 伊藤美来)が歌う劇中歌「Monochrome Eden」の楽曲が配信スタートした。

の機会に花の騎士2人の歌声をお楽しみください！

●配信情報花の騎士シンシア(CV. 鬼頭明里)、花の騎士ピュリティ(CV. 伊藤美来)劇中歌「Mo nochrome Eden」配信中

配信リンクはこちら

https://po-charasong.lnk.to/monochrome-eden

●作品情報

オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』

2025年4月6日日曜あさ9時00分よりテレ東系列６局ネットほかにて放送中！

びわ湖放送にて毎週月曜あさ7時00分より放送中！

2025年4月6日日曜あさ9時30分より順次配信開始

Amazon Prime Video/ABEMA/バンダイチャンネル/dアニメストア

DMM TV/FOD/Hulu/J:COM STREAM/Lemino/ニコニコ生放送・ニコニコチャンネル/TELASA/TVer/U-NEXT/アニメ放題/アニメタイムズ/milplus/HAPPY!動画

YouTube：最新話1週間限定・第1、2話常設配信、毎週土曜日21時00分より配信

アリスピアch/タカラトミー公式YouTubeチャンネル

【スタッフ】

企画原案：金子彰史

製作総指揮：上松範康

原作：UNISON/キングレコード

監督：大沼 心

助監督：関根侑佑

シリーズ構成・脚本：逢空万太

キャラクター原案：島崎麻里

キャラクターデザイン：秋山由樹子

色彩設計：長谷川美穂(緋和)

美術監督：平間由香、大崎 唯(アトリエPlatz)

撮影監督：木田健斗(チップチューン)

3D監督：濱村敏郎(ワイヤード)

編集：木村勝宏

音響監督：本山 哲

音響効果：安藤由衣

録音調整：安齋 歩

音楽：Elements Garden(菊田大介、笠井雄太、竹田祐介)

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：SILVER LINK.

【キャスト】

空野みなも/プリンセス・リップル：葵 あずさ

識辺かがり/プリンセス・ジール：藤本侑里

一条ながせ/プリンセス・ミーティア：橘 杏咲

陽ノ下なつ：藍村 光

ナビーユ：下野 紘

赤の女王：水樹奈々

白の女王：花澤香菜

カリスト：小林千晃

ギータ：千葉翔也

ベス：榎木淳弥

ドラン：武内駿輔

風花すみれ/花の騎士シンシア：鬼頭明里

風花りり/花の騎士ピュリティ：伊藤美来

空野誠志郎：日野 聡

空野ようこ：南條愛乃

空野りく：若井友希

主題歌

[[前期]

オープニングテーマ「ゼッタイ歌姫宣言ッ！」

歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)

作詞：上松範康(Elements Garden)

作曲：上松範康(Elements Garden)

編曲：菊田大介(Elements Garden)

エンディングテーマ「君とつなぐオーケストラ」

歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)

作詞：Spirit Garden

作曲：菊田大介(Elements Garden)

編曲：菊田大介(Elements Garden)

［後期］

オープニングテーマ「FUTURE SESSION」

歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)

作詞：Spirit Garden

作曲：菊田大介(Elements Garden)

編曲：菊田大介(Elements Garden)

エンディングテーマ「ONENESS HARMONY」

歌唱：オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)

作詞：Spirit Garden

作曲：笠井雄太(Elements Garden)

編曲：笠井雄太(Elements Garden)

●リリース情報

「シグナル・リリカル」

12月24日発売

品番：KICM-3394

定価：￥1,430（税込）

仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット

封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)

＜収録内容＞

01.シグナル・リリカル

歌：プリンセス・リップル(CV.葵 あずさ)

作詞：Spirit Garden

作曲：笠井雄太(Elements Garden)

編曲：笠井雄太(Elements Garden)

02.タイトル未定

歌：空野みなも(CV.葵 あずさ)

03.シグナル・リリカル（off vocal version）

04.タイトル未定（off vocal version）

「RISE PHOENIX」

12月24日発売

品番：KICM-3395

定価：￥1,430（税込）

仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット

封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)

＜収録内容＞

01.RISE PHOENIX

歌：プリンセス・ジール(CV.藤本侑里)

作詞：Spirit Garden

作曲：竹田祐介(Elements Garden)

編曲：竹田祐介(Elements Garden)

02.タイトル未定

歌：識辺かがり(CV.藤本侑里)

03.RISE PHOENIX（off vocal version）

04.タイトル未定（off vocal version）

「KIRA☆GIRA INFINITE!」

12月24日発売

品番：KICM-3396

定価：￥1,430（税込）

仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット

封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)

＜収録内容＞

01.KIRA☆GIRA INFINITE!

歌：プリンセス・ミーティア(CV.橘 杏咲)

作詞：Spirit Garden

作曲：菊田大介(Elements Garden)

編曲：菊田大介(Elements Garden)

02.タイトル未定

歌：一条ながせ(CV.橘 杏咲)

03.KIRA☆GIRA INFINITE!（off vocal version）

04.タイトル未定（off vocal version）

「雪花繚乱」

12月24日発売

品番：KICM-3397

定価：￥1,650（税込）

仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット

封入特典：シリアルチラシ(アリスピアチャレンジ)

＜収録内容＞

01. 雪花繚乱

歌：プリンセス・ヴィオラ×プリンセス・ネージュ

作詞：Spirit Garden

作曲：竹田祐介(Elements Garden)

編曲：竹田祐介(Elements Garden)

02.タイトル未定

03.タイトル未定

04.雪花繚乱（off vocal version）

05.タイトル未定（off vocal version）

06.タイトル未定（off vocal version）

「プリンセッション・オーケストラ」Blu-ray Vol.2【期間限定版】

2025年12月10日発売

定価：￥22,000(税抜価格￥20,000)

品番：KIXA-91001〜2

仕様：キャラクターデザイン・秋山由樹子 描き下ろしイラストジャケット

*初回製造分のみ外箱仕様

収録話数：第13話〜第24話

映像特典：ノンクレジットOPED ほか

映像は全てオリジナルマスター版で収録されます

予約はこちら

https://priorche.lnk.to/bd2

後期OP/ED シングル

「FUTURE SESSION / ONENESS HARMONY」

2025年11月12日発売

予約はこちら

https://priorche.lnk.to/OPED2

(C)Project PRINCESS-SESSION

関連リンク

オリジナルTVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』公式サイト

https://princess-session.com/