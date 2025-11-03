3連休最終日、さわやかな秋晴れとなりました。3日はが開かれました。1万人を超える踊り手が参加し、会場は熱気に包まれました。

（記者）「絶好の本まつり日和。さまざまな衣装をきた人たちが天文館を鮮やかに彩っています」

鹿児島市の天文館一帯で開かれた「おはら祭」。南九州最大の祭りで、今年で74回目を迎えました。

3日の本まつりは総踊りやマーチングなどが行われ、会場は熱気に包まれました。

総踊りにはおよそ140連、1万1200人あまりが参加し、おはら節や鹿児島ハンヤ節などに合わせ、楽しみながら踊っていました。

（参加者）「ワクワクしながら踊っている。素敵な思い出になるようにたくさん踊りたい」

息の合った踊りで盛り上げたのは、関東で暮らす甲南高校の卒業生たちのグループ。今年は50人ほどが参加し、埼玉に住む川邊さんは、孫の瑛大さんと一緒に参加しました。

（川邊さん）「天気もいいし、最高」

（瑛大さん）「とても楽しい」

6年ぶりに、J3・鹿児島ユナイテッドFCの選手も踊り連に加わりました。

沿道にも多くの人がつめかけ、祭りの雰囲気を楽しんでいました。

（観客）「感動した。華やかさが違う」

（観客）「最高。74年もしてすごい」「秋晴れのもと最高。踊りたいね」

こちらは、今年初めて登場した「仮装踊り連」です。アニメのキャラクターなどに扮して祭りを盛り上げました。

（仮装踊り連を見た子どもたち）「コスプレしてダンスするのが大変そう」

（コスプレの参加者）「めちゃくちゃ楽しい。一体になっている感じで楽しい」

2日の夜まつりもあわせ、延べ25万5000人の踊り手と観客が来場した今年のおはら祭。笑顔と熱気にあふれた2日間でした。

・