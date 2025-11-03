¾®ÅèÍÛºÚ37ºÐ¡¢Æ©¤±´¶¥¿¥¤¥Ä¡ßÄ¶¥ß¥Ë¡ß¥³¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç...°Û¼¡¸µ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶ÃØ³¡¡¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×
¸µAKB48¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬2025Ç¯10·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä½©¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Îblack¡õwhite¥³¡¼¥Ç¡×
¾®Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öcosy season outfit inspo¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¦¥¿¡¼¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ä¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Îblack¡õwhite¥³¡¼¥Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Î¥ß¥Ë¡õ¥í¥ó¥°¥³¡¼¥Ç¤âºÜ¤»¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¹õ¥Ë¥Ã¥È¤È¹õ¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤È¹õ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÎÁ°¤òÊÄ¤¸¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¤Ë¥×¥ê¡¼¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤È¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¹¹¿·¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÁ´¤Æ¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬»÷¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Ç¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£