山形市の県立博物館が３日、無料開放され、多くの親子連れらが、記念イベントを楽しみました。



山形市にある県立博物館の無料開放は、毎年11月3日・「文化の日」にちなんで行われています。

子どもたちは、ヤマガタダイカイギュウの全身骨格模型など、貴重な展示の数々に釘付けになっていました。

また館内の講堂では記念イベントとして、鳥の塗り絵体験が行われました。県内外から応募があり抽選された合わせておよそ30人の子どもたちが参加し、鳥のはく製を見ながら、水彩絵の具で色を塗りました。





「だんだん濃くなってるね」「もうちょっと濃くしよう」「色とかいつもの塗り絵りじゃなくて、観察しながら塗れるようになってもらえたらいいと思っていたけど余計 爆発してる」それぞれの個性が光る塗り絵のもとになったデッサンは、山形県内を舞台とするバードウォッチング漫画・「しあわせ鳥見んぐ」の作者、わらびもちきなこさんが描いたものです。漫画家・わらびもちきなこさん「オオタカっていう鳥なんだけど、別名アオタカとも言って今は標本で茶色っぽく見えてるけど、実際はもうちょっと青みがかった色。だから青色塗ってるのは正しいんだよ」出来上がった塗り絵は、ドライヤーで乾かした後、日付のスタンプを入れて完成です。「楽しかった」「よくできたと思います。がんばりました」「何点の絵になった？」「90点ぐらい」「青と茶色と黄土色みたいなのを混ぜた」「楽しかった」子どもたちは、博物館の展示やイベントを通じ、自然や文化への学びを深めていました。