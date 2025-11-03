「家事は妻が好きでやってる」勘違いの結婚適性ゼロ男性に喝！側から見てるとわかる破綻フラグとは
あなたの隣にもいませんか？ 側からみると「この人結婚しちゃいけないのでは…？」という人物が。
主人公・佳代が嫌いな人物。それは、夫の弟である孝雄（たかお）。孝雄は、一言多い傲慢な男性で、どう考えても性格に問題がありそうです。
どんな奇特な女性かと思ったら…！
結婚しても相変わらず傲慢な孝雄。佳代は内心イライラしてますが…他所の家庭のことだし口には出せないでいますがー。
産後でゲッソリしている妻に向かって「この前買ってきたお菓子出しなよ」とソファに座って指示する孝雄。本人は何が問題なのか気づいていません。
孝雄は「自分は稼いでいる」という自信があるのでしょう。しかし、結婚生活において、その傲慢さはまさに破滅フラグです。妻の苦しみを顧みず、「好きで家事やってるからいいんだよ」と切り捨てる自己中心的な価値観の先に、幸せな未来は待って…ないですよね。
そして、ついに堪忍袋の緒が切れた義姉・佳代が、義弟に渾身のダメ出しを食らわせます！ 「小学生からやり直せ！」「仕上がりが残念すぎる！」――読者の溜飲を下げる佳代の痛快な一言は必見です。
＞＞【まんが】自己中な義弟が嫌い
(ウーマンエキサイト編集部)
