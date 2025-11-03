モデルでタレントの益若つばさが韓国での写真をアップし、反響を呼んでいる。

３日までにインスタグラムで「お仕事で韓国行きました」と書き始め、「ウォンジョンヨ先生のサロンでヘアメイクしてもらいました。技術が違うだけで韓国ぽくなるから不思議！」とつづると、自撮りショットや、ブラウンのトップスにミニスカート、ハイソックスを履いたコーデショットを披露。

ウェーブに巻かれた髪を見て「『おおお！韓国っぽい！！』と益若大歓喜！！笑」したと明かし、「細かい前髪の調整や、頭部のボリューム感など命注いでてプロの仕事でした。ヘアメイクの力って本当に魔法だなと、また学びました」と続けた。「よく聞く『内面を磨け』というのは、見た目は気にせず内面だけ磨けば良いってものじゃなくて、相乗効果でブーストかけるのがこれからの時代は大事だと私は思ってるよ。お互いどんどん吸収して楽しい人生送ろうね」と記した。

この投稿にファンからは「いつもと雰囲気が違ってこれも素敵ですね」「今日も可愛過ぎて見ほれる！」「だんだん歳が離れていってる気がする どー見ても２０代じゃん」「いつ見ても最高に可愛い」といった声が寄せられている。