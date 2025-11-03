◆東日本実業団対抗駅伝（３日、埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース＝７区間７４・６キロ）

東日本実業団駅伝で、駒大卒のルーキー、富士通の篠原倖太朗がエース区間の最長３区で実業団駅伝デビューを果たした。

エース区間でも堂々の区間３位。それでも「正直、東日本で区間賞を取らないと全然。ちょっとほろ苦いデビュー戦でした」と反省しきりだった。

３区には同学年でいずれも実業団駅伝デビュー戦となった青学大卒の太田蒼生（ＧＭＯインターネットグループ）、創価大卒の吉田響（サンベルクス）、中央学院大卒の吉田礼志（ホンダ）ら大学駅伝でしのぎを削ってきたランナーたちとの対戦に。区間２位の吉田響には「今年の箱根で負けているので勝ちたかったが、坂への苦手意識が出てしまって箱根と同じ結果になってしまった」と悔やみ、ニューイヤー駅伝のリベンジには「区間が一緒なら。（坂が少ないので）正直自分のフィールドになると思う」と自信を胸にした。

また７区では、今年の箱根２区でともに走った国学院大卒の平林清澄（ロジスティード）もデビュー。元日の上州路の対戦には「すごく楽しみですし、盛り上がると思うので。いちアスリートとして、ひとつの興行として盛り上げたい」と歓迎した。

篠原の母校・駒大は２日に行われた全日本大学駅伝で２年ぶりに優勝。卒業後も変わらず練習拠点を駒大に置いているだけに「近い存在の選手たちが結果を出してくれて、自分にすごくいい流れをつなげてくれた。本当に感謝しかない」とエール。全日本で７区を走った佐藤圭汰（４年）には「よく走ってくれた」とねぎらいの言葉を送った。