º´¡¹ÌÚ¿Ô¡¢Äï¡¦³×¤ÎÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦³ÍÆÀ¤Ë¡Ö´°àú¡×¡¡°æ¾å¾°Ìï¡¦Âó¿¿·»Äï¤ËÂÐ¹³¤·¡ÖÃæ½ÅÎÌµé¤Ïº´¡¹ÌÚ·»Äï¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¡¢¦ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥ß¥É¥ëµé¡Ê£·£²¡¦£µ¥¥í°Ê²¼¡Ë·è¾¡Àï¡¡¡»º´¡¹ÌÚ³×¡Ê£´²ó£Ô£Ë£Ï¡Ë¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥¯¥ì¥Ã¥°¡ü¡Ê£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥ß¥É¥ëµé·è¾¡¤Ç¡¢£¶·î¤Ë£×£Â£ÏÀ¤³¦¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¿Ô¡Ê£²£´¡Ë¤ÎÄï¡¦º´¡¹ÌÚ³×¡Ê¤«¤¯¡¢£²£°¡Ë¡á¤È¤â¤ËÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡á¤¬¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥¯¥ì¥Ã¥°¡Ê£³£°¡Ë¡á¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¡á¤ò£´²ó£Ô£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬£¶ÀïÁ´¾¡¡Ê£³£Ë£Ï¡Ë¡¢¥¯¥ì¥Ã¥°¤¬£²¾¡¡Ê£±£Ë£Ï¡Ë£±ÇÔ¡£
¡¡¡È¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË¡Éº´¡¹ÌÚ¿Ô¤¬¡¢£³£±¥»¥ó¥Á¤Î¥ê¡¼¥Áº¹¤òÊª¤È¤â¤»¤º±¦¤Î¶¯ÂÇ¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤Áê¼ê¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿Äï¤Î£Ë£Ï¾¡Íø¤ò¡Ö´°àú¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ü¥Ç¥£¡¼ÂÇ¤Á¤È¤«¡¢Îý½¬¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤òÁª¤ó¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£³×¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¾åµé¡×¤È·ã¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¡¢¥ê¡¼¥Á£±£¹£¹¥»¥ó¥Á¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¿Ô¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡££Ë£Ï¤Ç¾¡¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£ÉáÃÊ¤ÏÄï¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿É¸ý¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£±¡¢£²¡¢£³¥é¥¦¥ó¥É¤È°Õ³°¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¾¡¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«£Ë£Ï¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦£±£°£°ÅÀ¡×¤È¾Ð´é¤ÇËþÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¿Ô¤Ï£±£¹Ç¯¤ÎÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦·è¾¡¤ò·×ÎÌ¼ºÇÔ¤Ç´þ¸¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äï¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ËÁ´ÆüËÜ¿·¿Í²¦¤ò¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¡£Á´ÆüËÜ¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¥é¥ó¥«¡¼¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö·»Äï¤ÇÆüËÜ¤ÏÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡¢¸µ£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Âó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡á¤È¤â¤ËÂç¶¶¡á¤¬ºÇ¶¯·»Äï¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË¡É¤Ï¡Ö°æ¾å·»Äï¤Ï·ÚÎÌµé¤Ç¤¹¤´¤¤¡£ÃæÎÌµé¡¢½ÅÎÌµé¤ÎÏÈ¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á·»Äï¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£