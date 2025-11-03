使い切りやたっぷり食べたいときに◎「キャベツ1/4個」レシピ

1玉買ってもこれで安心！キャベツ使い切りレシピ

野菜売り場で特売されているキャベツ。せっかく同じ値段なら半玉より1玉買いたいと思ってしまいますよね。でも、結局使いきれなかったら損だしもったいない。そこで今回は、キャベツをたっぷり4分の1個使って作る食べ応え満点レシピをご紹介。

ふわふわ！卵とあわせて炒めるだけ

お好み焼き風にすればモリモリ食べられちゃう

じっくり焼いてキャベツの甘みをたっぷり味わう

あさりの旨味をしっかり吸ったキャベツが美味

ペロリといけちゃうおいしさ

生のままサラダではなかなか消費できないキャベツも、火を通すことでかさが減り、4分の1でもペロリといけちゃいます。シンプルに炒め物にしてもよし、お好み焼き風にしてもよし、バターで焼くだけでもキャベツの甘みが出ておいしさがアップします。あわせる調味料によって味もガラリと変わるので飽きることなく食べきれますよ。

また、あさりとあわせたレシピはキャベツがあさりの旨味を吸って汁まで飲み干せるおいしさに。つくれぽ（つくりましたフォトレポート）を見てみると、あさりとキャベツの酒蒸しはパスタの具材にして楽しんでいる人もいましたよ。これならあっという間に消費できそうですね。ぜひ参考にしてみてください。