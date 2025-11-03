今週は日テレ系「カラダWEEK」。テーマは『“夢中”で、カラダを幸せに！』です。『news every.』では、カラダのために“日常にちょい足し”でできることを考えたいと思います。3日は「“推し活”でカラダもココロも健康に」です。

■楽しいだけではなく、健康にも…

今年発表されたデータでは、15歳から69歳までの男女の38.9％、およそ3人に1人が“推し活”をしている時代になっているのです。この“推し活”、楽しいだけではなく、健康にもいいそうなんです。

80歳を超えて“推し活”を始めたという女性。この日は、ダンス＆ボーカルグループのライブをみに、札幌から東京に来ていました。

母（80代）「イケメンでかっこいいから」

長女「ライブDVDが出れば妹が持ってくる」

母（80代）「ミニコンサートして」

長女「おうちで」

明るいお母さんですが、実は1年前に夫を亡くしたといい、“元気になれば”と娘さんが“推し活”をすすめたそうです。

母（80代）「パパ行ってくるよーって言って、お骨の一部をペンダントに入れて持ってきてます。健康でこういうことができるというのは何よりかな、幸せ」

■“推し活”が生活習慣病のリスクを下げる可能性も？

幸福感と“推し活”、健康にどう影響するのか。脳科学の分野から健康について研究する東北大学の瀧靖之教授にうかがいました。

“推し活”は、認知症や脳卒中などの生活習慣病のリスクを下げる可能性があるということなんです。

その理由は「ストレス」。認知症や生活習慣病の原因のひとつにストレスが影響していて、血圧を上昇させたり脳の記憶をつかさどる部分に悪影響を与えるからなんです。

しかし、推しのことを考えると、ワクワクしたり幸せな気持ちになったりすることができます。このとき、脳の中では「ドーパミン」というものが分泌され、幸福感を高めるそうなんです。すると、ストレスレベルが下がり、生活習慣病などのリスクが下がる、ということなんです。

――斎藤さん、考えていてワクワクすることありますか？

斎藤佑樹キャスター

「僕はいま、野球場をつくっているのですが、そこでなにをどうやってつくって進めたらいいかな、というのがすごくワクワクします」

鈴江奈々アナウンサー

「まさにそれが“推し活”なんです！」

つまり、自分が「幸せ！楽しい！」と思えればなんでもOKだということです。

“夢中”になれるもので思いっきり楽しんで、ココロもカラダも元気にしていきましょう。

（11月3日放送『news every.』より）