リーグ優勝決定シリーズでMVPに輝いたドジャースの大谷翔平選手とブルージェイズのウラジミール・ゲレロJr.選手。最終的にドジャースが世界一に輝きましたが両選手はワールドシリーズで大活躍しました。

ブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で3打数3本塁打、投げては7回途中被安打2、奪三振10、無失点の大暴れでシリーズMVPに輝いた大谷選手。ブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦では2本のホームラン含む4打数4安打5四球(うち4申告敬遠)で9打席連続出塁の記録を打ち立てました。

また第4戦ではワールドシリーズ史上初の二刀流として試合に出場。7回途中93球を投げ、被安打6、奪三振6、4失点としました。

WSを通しての記録は、打撃では全7試合に出場し、27打数9安打、3本塁打、5打点、打率.333、OPS1.278。投手としては2試合に先発登板し、8回1/3を投げ0勝1敗、防御率7.56をマークしました。

ア・リーグ優勝決定シリーズMVPに輝いたゲレロJr.選手はドジャースとのWS全7試合すべてでヒットによる出塁を記録。主に「3番・ファースト」として試合に出場し続け、最終第7戦では守備で好プレーを連発しました。チームリーダーとしてベンチでチームメートを盛り上げるなど中心として躍動したゲレロJr.選手は30打数10安打3打点、打率.333、OPS1.074と成績でもチームを引っ張りました。

またポストシーズン全体を含めると73打数29安打15打点、打率.397、OPS1.289と圧巻の数字を残しました。