3連休最終日の3日、長崎市の護国神社では子どもたちの「坂のぼり」が開かれました。

太鼓の音とともに、一番札を目指して坂を駆けあがります。

「坂のぼり」は子どもたちの体力づくりなどを目的に、長崎市の護国神社で2023年から開催されています。

3日は、年中から小学6年生までの約150人が挑戦しました。

（滑石小学校永野 由彩さん （3年））

「（目標は）1番」

本番のコースで入念に練習していたのは小学3年生の永野 由彩さん。

今回、初めての挑戦です。

序盤で2位につけますが…。

残念ながら、あと一歩及びませんでした。

（滑石小学校永野 由彩さん （3年））

「2番だった。坂道はきつかった。来年は頑張って1位を取りたい」

小学4年生の三宅 香暖さんと和田 有莉さんは、陸上クラブのチームメートです。

普段は仲の良い2人ですが、この日は一番札を競うライバルです。

（城山小学校三宅 香暖さん （4年））

「2年生は3位、3年生は1位。4年生、ことしは1位を取りたい」

（西城山小学校和田 有莉さん （4年））

「友達に勝たないと1位取れない。速いから勝てないかもしれないけど頑張りたい」

坂道では和田さんが先頭を走り三宅さんが二番手に。

ゴール前で三宅さんが追い上げますが、和田さんが逃げ切り、一番札を手にしました。

（西城山小学校和田 有莉さん （4年））

「1位を取れてよかった。初めて坂のぼりをして思ったより長くてきつかった」

（城山小学校三宅 香暖さん （4年））

「2番を取れてうれしかったけど、1番が取れなくて悔しかったので、来年は1番を取れるように頑張る」

三連休の最終日。

境内には親子の歓声と笑顔が広がっていました。