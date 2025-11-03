¡ÚDEAN ¡õ DELUCA¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°Çä¤Î¡ÖÊ¡ÂÞ2026¡×¤¬11·î4Æü¤Ë¸ÂÄêÉü³è¡ª´³»Ù¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢²Û»Ò¤Ê¤É¹ë²Ú8ÅÀ¥»¥Ã¥È
¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖDEAN ¡õ DELUCA¡×¤«¤é¡¢¡Ö¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÊ¡ÂÞ 2026¡×(8640±ß)¤¬ÅÐ¾ì¡£Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï´û¤Ë´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)11»þ¤è¤êEC¥â¡¼¥ë¡Öand ST¡×¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£´³»Ù¤Î¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¿·Ç¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¡õ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¡¢¿´¤È¤¤á¤¯µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¡ÂÞ¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤ë
¢£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¹¥ê¥à¤Ê¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç¿·Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
º£Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Î¥³¥Ã¥È¥óÀ½¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï³°¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤«¤éÄÌ¶Ð¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î³°¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥¹¥ê¥à¥¿¥¤¥×¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿·Ç¯¤«¤é´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¢£2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡õ²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É
ÃíÌÜ¤Ï¡¢Ê¡ÂÞ2026¸ÂÄê¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¯»Í³Ñ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Á¥§¥¹¤Î¥Ê¥¤¥ÈÉ÷¤ä¥Á¥§¥¹È×É÷¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë7¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÀµ·î¤ÎÍèµÒ»þ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½Ð¤»¤Ð¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
´Ý¤¤¥´¡¼¥ë¥É´Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¥ê¥ó¥´¤ä¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¥Ë¥¢¤È¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²ÖÂ«¤ò»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼¤Ç5¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÃÄ¤é¤ó¥¿¥¤¥à¤Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡ª¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ë¤ª²Û»Ò¤¿¤Á
¥Ð¥¤¥ä¡¼¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ª²Û»Ò¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£·Ú¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¶´¤ó¤À¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡Ö¥Ð¡¼¥Á¡¦¥Ç¥£¡¦¥À¡¼¥Þ¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥«¥«¥ª¤Î2¼ïÎà¤ò³Æ3¸Ä¤º¤Ä¡£
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë60¥°¥é¥àÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÅÅÞ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¢£¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡ªÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
Ê¡ÂÞ¤òÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×100Ì¾¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÊ¡¡É¤¬ÆÏ¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¥×¥é¥Á¥Ê¤Î¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬10Ì¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¿§¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥×¥ì¡¼¥È¡õ¥Ü¥¦¥ë¥»¥Ã¥È¤¬10Ì¾¡¢¤½¤·¤ÆDEAN ¡õ DELUCA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥â¥ì¥¹¥¥ó¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬80Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÅöÁª¾ÞÉÊ¤ÏÊ¡ÂÞ¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³«Éõ»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£
¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¤Îand ST¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î³Î¼Â¤ÊÆþ¼ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Ç¯»Ï¤Ë¤Ï°ìÉô¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÎÌ¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£¾ÜºÙ¤ÏDEAN ¡õ DELUCA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¡Ú¹ØÆþÊýË¡¡Û
¡¦EC¥â¡¼¥ë¡Öand ST¡×¡§2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)11»þ¡Á ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡§Ç¯»Ï¤Ë¼ã´³¿ô¤òÅ¹Æ¬ÈÎÇä(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß)
¡¦¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¡§¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·
ÇÛÁ÷¤Ï2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)¤«¤é½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¡£Å¹ÊÞ¼õ¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü(·î)°Ê¹ß¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÊ¡ÂÞ 2026¡×¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦Ê¡ÂÞ2026¸ÂÄê ¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥Ã¥È¥ó¥È¡¼¥ÈRED
¡¦¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¥È¥ë WHITE
¡¦Ê¡ÂÞ¥¯¥Ã¥¡¼´Ì 7¼ï ·×26ËçÆþ¤ê
¡¦¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼ 5pcsÆþ¤ê
¡¦¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼´Ì 3pcsÆþ¤ê
¡¦¥ê¥Ã¥Ñ ¥Ð¡¼¥Á¡¦¥Ç¥£¡¦¥À¡¼¥Þ 6¸ÄÆþ¤ê(¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¦¥«¥«¥ª)
¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹ 60¥°¥é¥à(¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ë¥é)
¡¦¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹ 30¥°¥é¥à
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ¥¹¥ê¥à¤Ê¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤Ç¿·Ç¯¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
º£Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥Ã¥É¥«¥é¡¼¤Î¥³¥Ã¥È¥óÀ½¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï³°¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤«¤éÄÌ¶Ð¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Î³°¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¥¹¥ê¥à¥¿¥¤¥×¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¿·Ç¯¤«¤é´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ëÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¢£2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡õ²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É
ÃíÌÜ¤Ï¡¢Ê¡ÂÞ2026¸ÂÄê¤Î¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¯»Í³Ñ¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡£2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á(¤¦¤Þ)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Á¥§¥¹¤Î¥Ê¥¤¥ÈÉ÷¤ä¥Á¥§¥¹È×É÷¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë7¼ïÎà¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÀµ·î¤ÎÍèµÒ»þ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯½Ð¤»¤Ð¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
´Ý¤¤¥´¡¼¥ë¥É´Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¥ê¥ó¥´¤ä¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥±¥Ë¥¢¤È¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Î¥ª¥ê¥¸¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¤Î²ÖÂ«¤ò»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼¤Ç5¸ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤ÎÃÄ¤é¤ó¥¿¥¤¥à¤Ë²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡ª¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ë¤ª²Û»Ò¤¿¤Á
¥Ð¥¤¥ä¡¼¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¤ª²Û»Ò¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£·Ú¤¤¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¶´¤ó¤À¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¡Ö¥Ð¡¼¥Á¡¦¥Ç¥£¡¦¥À¡¼¥Þ¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥«¥«¥ª¤Î2¼ïÎà¤ò³Æ3¸Ä¤º¤Ä¡£
¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë60¥°¥é¥àÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÅÅÞ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î±Ç²è´Õ¾Þ¤ä¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¢£¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡ªÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¿·Ç¯¤Î½àÈ÷¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
Ê¡ÂÞ¤òÍ½Ìó¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×100Ì¾¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÊ¡¡É¤¬ÆÏ¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¥®¥Õ¥È¥«¥¿¥í¥°¥×¥é¥Á¥Ê¤Î¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬10Ì¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¿§¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥×¥ì¡¼¥È¡õ¥Ü¥¦¥ë¥»¥Ã¥È¤¬10Ì¾¡¢¤½¤·¤ÆDEAN ¡õ DELUCA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥â¥ì¥¹¥¥ó¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬80Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡£ÅöÁª¾ÞÉÊ¤ÏÊ¡ÂÞ¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢³«Éõ»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£
¤³¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)¤Îand ST¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î³Î¼Â¤ÊÆþ¼ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£Ç¯»Ï¤Ë¤Ï°ìÉô¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿ôÎÌ¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤À¡£¾ÜºÙ¤ÏDEAN ¡õ DELUCA¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¡Ú¹ØÆþÊýË¡¡Û
¡¦EC¥â¡¼¥ë¡Öand ST¡×¡§2025Ç¯11·î4Æü(²Ð)11»þ¡Á ¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê
¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¡§Ç¯»Ï¤Ë¼ã´³¿ô¤òÅ¹Æ¬ÈÎÇä(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Î¤ß)
¡¦¥«¥Õ¥§Å¹ÊÞ¡§¼è¤ê°·¤¤¤Ê¤·
ÇÛÁ÷¤Ï2025Ç¯12·î27Æü(ÅÚ)¤«¤é½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê¡£Å¹ÊÞ¼õ¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü(·î)°Ê¹ß¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¸ýÊ¡¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÊ¡ÂÞ 2026¡×¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦Ê¡ÂÞ2026¸ÂÄê ¥Ý¥±¥Ã¥È¥³¥Ã¥È¥ó¥È¡¼¥ÈRED
¡¦¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ü¥È¥ë WHITE
¡¦Ê¡ÂÞ¥¯¥Ã¥¡¼´Ì 7¼ï ·×26ËçÆþ¤ê
¡¦¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼ 5pcsÆþ¤ê
¡¦¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£¡¼´Ì 3pcsÆþ¤ê
¡¦¥ê¥Ã¥Ñ ¥Ð¡¼¥Á¡¦¥Ç¥£¡¦¥À¡¼¥Þ 6¸ÄÆþ¤ê(¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¦¥«¥«¥ª)
¡¦¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹ 60¥°¥é¥à(¥ì¥Ã¥É¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡¦¥Ð¥Ë¥é)
¡¦¥Ñ¥Ñ¥Ö¥Ö¥ì ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹ 30¥°¥é¥à
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£