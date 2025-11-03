教育やスポーツ、文化などの分野で功績があった人に贈られる「秋の叙勲」に県内から60人が選ばれました。

（ 旭日双光章 殿村 育生さん）

「身にあまる光栄で個人というより長崎県サッカー協会を代表して謹んでいただく」

旭日双光章を受章した殿村 育生さん。

2003年から県サッカー協会の副会長、2018年からは会長を務め、組織の整備や基盤強化をおし進めました。

大会や競技への活動支援も積極的に行うなど、長年にわたり、サッカーの普及発展に取り組んできました。

（ 旭日双光章殿村 育生さん）

「長崎にプロサッカーチームができる話。なによりも2014年のがんばらんば国体。コンプライアンスの問題も含め2018年からは基盤整備としていい価値観を共有していく動きをしてきた」

地元企業と一体となって、スポーツ交流人口の拡大、地域振興、青少年の健全育成などに多大な貢献をしたと認められました。

（ 旭日双光章殿村 育生さん）

「（長崎のチームが）九州から出てももっと上位に行けるように環境づくりもだが一丸となって技術力の向上にも努めていかなければいけないと思っている」

このほか、瑞宝中綬章に元長崎大学学長の河野 茂さん(75)

長崎大学名誉教授の髙橋 和雄さん(80)らが選ばれるなど今年、県内からは56歳から87歳までのあわせて60人が受章しました。