¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤³¤Î¥¥ã¥é¤Ï¤³¤¦¡×¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¡£À¼Í¥¡¦¹âÌøÃÎÍÕ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï¡©
Ìó27ËüÊ¸»ú(Ê¸¸ËËÜÌó2.5ºýÊ¬)¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¹âÌøÃÎÍÕ¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÂÎÏÇÉÀ¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤«¤é¤Ê¤ë½Å¸ü¤Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢SD¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¥ë¤äÀï½Ñ¡¢¾¤´Ç½ÎÏ¤ò¶î»È¤·ÂçÎÌ¤ÎòµÌ¥ò³ò´¤¿¤Á¤ÈÀï¤¦¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ê¤ë¥É¥é¥Þ¥Ä¥ë¥®¡¼¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯10·î23Æü¤ËNintendo Switch(TM)¤ÇÈ¯Çä(Steam(R)ÈÇ¤Ï6·î¤ËÈ¯ÇäºÑ¤ß)¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÌëÉ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Ë¤Æ¡¢À¸¤È»à¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦¡¢´ÖÀ¤(¤Ï¤¶¤Þ¤è)¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À´ÖÀ¤¤Î°ÛÊ¬»Ò¤Ë¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÀ¸¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÄÅ ¿¿±û¤ò±é¤¸¤¿À¼Í¥¤Î¹âÌøÃÎÍÕ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Î¤´¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û»ä¡¢¹âÌø¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë»°ÄÅ¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¡¢À¸¤¤ë¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤Î7¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤òÄÉ¤¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¡¼¥È¤È¡¢³Æ³¬ÁØ¤Ç¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ÈÀï¤¦¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î2¤Ä¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£²ó¤Ï¥²¡¼¥à¤Î¼ç¿Í¸øÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¹âÌø¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¥²¡¼¥à¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ï¥²¡¼¥à¤¬¶Ø»ß¤Î¤ª¤¦¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¤«¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²¡¼¥à¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤ò°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£Ã±½ã¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤ÈÊÊ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Æ¬¤ò»È¤¦¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤ªË»¤·¤¤ËèÆü¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©°ÜÆ°Ãæ¤È¤«¤ª»Å»ö¤ÎµÙ·ÆÃæ¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û°ÜÆ°Ãæ¤È¤«¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ªÉ÷Ï¤¤¬¤ï¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì»þ´ü¤Ï¡¢°ìÀ¸¿ôÆÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª²ò¤±¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë²÷´¶¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£
¡¼¡¼¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë²÷´¶¡¢¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¡ª¥Ñ¥º¥ë¤ß¤¿¤¤¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤¬¤¤¿¤È¤¤É¤¦»×¤ï¤ì¤¿¤«¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡ÛºÇ½é¤Ë¥×¥í¥Ã¥È¤ä½øÈ×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢Êª¸ì¼«ÂÎ¤â¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤â¡¢¿´¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤È¶¯¤¤¿´¤¬É¬Í×¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£Ëè²ó¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤¬¤º¤Ã¤·¤ê½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê°ì±ØÊ¬Í¾·×¤ËÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡ÄÌëÉ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤òÎÙ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÌëÉ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¿¿±û¤Á¤ã¤ó¼«¿È¤Î²áµî¤¬¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²áµî¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ñ¥º¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄÌëÉ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê¿´¤òÍÉ¤ìÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ë(¾Ð)¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤«¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²ÈÄí´Ä¶Åª¤ËÁá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»Ò¤É¤â»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤Ç¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Îð¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¿Í¤Ó¤Æ¤¤¤ë»Ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤Ç¯Îð¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡¢´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¤°¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Í¤¨¾Ã²½¤·¤Æ¤«¤éÉ½¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤³¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷¤Î»Ò¤È½Ð²ñ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà½÷¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤³¤Î¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤ó¤Ê¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÌø¤µ¤ó¤´¼«¿È¤È¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤È¤«¡¢µÕ¤Ë¤³¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤È¤«¡¢¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬Áá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â»þÂå¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î»ö¾ð¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤ÏÂç¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÂÐÅù¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¡¢ÏÃ¤òÍý²ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÁá¤¯Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤â»ä¤â¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Þ¤»¤µ¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡Ä¡Ä¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢´¶¾ð¤Ï»ä¤È¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ï¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤´¶¾ð¤ä¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÊª¸ì¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤«¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Íý²ò¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤â¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Ï¡¢¡¢Ìó27ËüÊ¸»ú(Ê¸¸ËËÜÌó2.5ºýÊ¬)¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿´ü´Ö¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û°ìÈ¯ÌÜ¤¬µîÇ¯¤Î12·î23Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Ë½Å¤¯¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ä¡Ä(¾Ð)¤½¤³¤«¤é2·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¡¢1²ó3¡Á5»þ´Ö¤ò½µ3¤¯¤é¤¤¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ê¤Î¤ÇÄÌ¾ï¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤«¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤¹¤Ã¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¼¡¼¤¢¡¢ÌëÉ÷¤Ã¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦´¨¤¤»þ´ü¤ÎÌëÉ÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤½¤ì¤Ç¤âÌëÉ÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª¤¢¤Î»þ´ü¤Ï(¾Ð)¡£´¨¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò¿ÈÂÎ¤Î¤Ê¤«¤Ë²¡¤µ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤Ç»ä¼«¿È¤âÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë¤¹¤´¤¤ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤â¿ÈÂÎ¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤ò¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¼«ÂÎ¤ÏÌò¼Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î¶ì¤·¤¤´¶¾ð¤â¤¦¤ì¤·¤¤´¶¾ð¤â°ì½ï¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û»ä¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¿Í¤Î¤³¤í¤ÏÀµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ËÀµ²ò¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½¾ì¤Ç±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¦Áü¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤¬Ìò¼Ô¤Î¡¢»ä¤ÎËÜÍè¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ìò¼Ô¤Î»Å»ö¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û²È¤ÇÌòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¤½¤Î»Ò¤ÎÇØ·Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤È¤¤Î¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯Åª¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î»Ò¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¤·¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤Æþ¤ê¹þ¤á¤ë¡¢½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ª¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Ï¤¤¤¤¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â½Ö´ÖÅª¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ì¤ëÌò¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤Ç¤¤¤¤¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¶ñÂÎÅª¤Ë¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡ÖìÞºá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¿Í¤ò¡¢À¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤òÌµÎé(¤Ê¤á)¤ë¤Ê¡Ä¡ÄŽ£¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÉáÃÊÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î´¶¾ð¤¬¤Ð¤Ã¤È½Ð¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤¿¤Ê¡¢½Ð¤»¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¥»¥ê¥Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤ó¡×¤Î¼Çµï¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡Ö¤ó¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ó¡×¤Î10ÃÊ³èÍÑ¡£¸ÀÍÕ¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤ó¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»È¤¤²ó¤·¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÏ¿¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¼¡¼Á´ÉôÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¤Ï¤¤¡ªÁ°¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö¤ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ê¬´ô¤âÆ±¤¸¥»¥ê¥Õ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤ò¼õ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä´¶¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÏ¿¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¡Ö¡Ä¡Ä¡×¤â¤½¤ì¤¾¤ìÁ´ÉôÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¡¼¥É¿ô¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î¥ï¡¼¥É¤¬3200¥ï¡¼¥É¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ü¥¤¥¹´Þ¤á¤ë¤È3300¥ï¡¼¥É¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ü¥¤¥¹°Ê³°¤ÏÈÆÍÑ¥Ü¥¤¥¹¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¡¼¡¼¤¢¤ë¼ï¡¢¶¸µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Î¶¸µ¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û´¶¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÚ¤êÅ½¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥ï¡¼¥É¿ô¤Ã¤Æ22Ê¬¤ÇÁ´ÂÎ¤Ç400¤«¤é500¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢1¥¥ã¥é¤Ç3000¥ï¡¼¥É¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÏ¿¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ìÅÙ¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤¼¤ÒÆ±¤¸¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â³ú¤ßÄù¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¡¼¡¼¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ä¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¹âÌø¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â½ª¤ï¤ê¤Î»þ´Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ä´ÊÃ±¤Ë¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤ó°Ê³°¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤´¾Ò²ð¤ò´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¤Ï¤¤¡ª
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥±¤Á¤ã¤ó¡£¤¦¤¶¤«¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¡Ö¤Î¤À¡×¤Î»Ò¡£¤¦¤¶¤«¤ï¤¬ÊÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª(¾Ð)¡£¤¢¤ì¡¢°ËÆ£¤æ¤¤¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éµö¤»¤Ê¤¤¤¦¤¶¤µ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤Ê¡Á(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¿¿±û¤Á¤ã¤óÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤¶¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¼ä¤·¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£
Ã§Èþ¶ê¤µ¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡£Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÌÌÅÝ¸«¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤Â¸ºß¡£Í¥ÌÚ¤«¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä°Ê³°Ã¯¤¬¤ä¤ë¤Î¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
Ä»»ôÍ§Î¤°¦¤Á¤ã¤ó¡£¼é¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¡£¼é¤ê¤¿¤¤¤³¤Î¾Ð´é¡ªÈà½÷¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Ã¯¤·¤â¤¬»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å±ºÉö¤µ¤ó¡£»ä¤¬°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£Èà½÷¤ÏÊª¤òºî¤ê½Ð¤¹¡¢À¸¤ß½Ð¤¹ºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Ë¤Ï¡¢ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³¨¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¤è¡¢¤È¡£
µ´¼óÉ±Æà¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡£É±Æà¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤¤Æ¤ª¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ë¼ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¿¿±û¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¼«Âº¿´¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÂå·ÃÈþ¤µ¤ó¡£¤¢¤ë°ÕÌ£°ìÈÖÊÊ¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤¤¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¤¤«¤â¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¡£¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥»¥«¥ó¥É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÏÉ±Æà¤Á¤ã¤ó(¾Ð)¡£
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÏÃ¤â»Ç¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤òÃÎ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ°ì¸À¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡Û¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Êª¸ì¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÙ¿Í¤ÎÏÃ¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉáÃÊ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÊª¸ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥Ñ¡¼¥È¤Î¥Ð¥È¥ëÍ×ÁÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Æñ°×ÅÙ¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î´¶¤¸¤ë´¶¾ð¤ò¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹âÌøÃÎÍÕ¡ÛÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÉáÃÊ¡¢»ä¤¿¤Á¤âËèÆü¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ø¤®¤ë¤°¤ë GiLGuL¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£½Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÌÀÆü¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
