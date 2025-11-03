横綱・豊昇龍関らが大村市の障害者支援施設を訪れ、利用者たちと交流しました。

大村市の障害者支援施設「ワーキングヒルズ」を訪れたのは横綱・豊昇龍関のほか、大村市出身・幕下の上戸、序二段の多良浪などが所属する立浪部屋の力士ら12人です。

新弟子検査に合格した入門直後の2017年から施設を訪れているという豊昇龍関。

横綱昇進後の慰問は初めてです。

2日、利用者らおよそ50人とともに、味噌ちゃんこを囲む食事会が開かれました。

（多良浪力士）「趣味は特にないけど音楽をずっと聴いている」

（利用者）「何を聴きます？」

（多良浪力士）「なんでも」

（利用者）「もしかしたら歌が上手かもしれないね」

食事会のあとは、巨大な紙相撲での対戦です。

大村市出身の上戸らが敗れるなか、大将戦に登場したのは第74代横綱・豊昇龍関。

横綱らしい力強い立ち合いを見せ見事勝利しました。

（大村市出身 上戸力士）

「九州に来たら大村に帰ってこれる安心感があるのでまた場所を頑張ろうという気持ちになる。1人でも多くの人に上戸という力士を覚えてもらうためにも番付を上げていきたい」

（第74代横綱 豊昇龍関）

「みんなに会って勇気と元気をいっぱいもらった。次の11月場所も横綱として初めての九州場所なのでしっかり15日間いい相撲が取れるように頑張りたい」

大相撲九州場所は9日に初日を迎え、23日に千秋楽。

翌週の30日には「冬巡業 大相撲諫早場所」が開催されます。