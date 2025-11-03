2025年11月4日（火）から、『ロイズ』の通信販売と直営店にて、お菓子やオーナメントが隠れた『ロイズ アドベントカレンダー』が期間・数量限定で販売されます。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

今年は、“待ち遠しいクリスマス！みんなで靴下を編もう！”がイラストテーマ。

画像：株式会社ロイズコンフェクト

待ち遠しいクリスマス。小さな動物と妖精たちは、「今年はサンタさんから何がもらえるかな？」と首を長くしながら、みんなで協力してクリスマスプレゼントを入れる大きな靴下を編んでいます。 「よいしょっ」高い足場やクレーンの上での作業もお手の物。ビーズやチャームを縫い付けてキラキラと飾って、さあ、完成までもう少し！ フェルトでつくったクリスマスツリーもいよいよ最後の仕上げ。あとは “サンタさんへ” 願いを込めてお手紙を書いて……。早くクリスマスになあれ！

画像：株式会社ロイズコンフェクト

中には、定番人気の『ピュアチョコレート』や、とろりとソースがあふれる『プラフィーユショコラ』、ピスタチオのコクが広がるクリームを閉じ込めた『プチベアショコラ（ピスタチオ）』など、17種のチョコレート菓子がたっぷり42個詰まっています。

詳細情報

ロイズ アドベントカレンダー

内容量：各種チョコレート菓子17種／計42個

価格：3,483円

【ロイズ通信販売】

注文期間：2025年11月4日正午頃（予定）～12月22日

（お届け希望日：2025年11月7日～12月26日）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了します。

【ロイズ直営店】

2025年11月4日より販売。

取扱店舗：東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・

ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※各店商品がなくなり次第、販売を終了します。

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

※諸事情により、発売日は変わる場合があります。

※アドベントカレンダー専用袋に入れてお届けします。

※カウントダウンをお楽しみいただくため、11月中のお届けをおすすめします。

※お一人様10個までとなります。

※小物が入っている扉があります。お子様が小物を口の中などに入れないようにご注意ください。

北海道Likers編集部のひとこと

クリスマスの大人気商品『ロイズ アドベントカレンダー』。

12月1日から24日まで、毎日1つずつ日付が書かれた扉をめくるとチョコレートやお菓子が出てきます。さらに、かわいらしい小物が入っている日も！

待ち遠しいクリスマスまでを、美味しく、楽しくカウントダウンしましょう！

文／北海道Likers

