秋元康氏（67）がプロデュースする男性歌謡グループ「SHOW―WA」が3日、都内で「SHOW―WA カレンダーブック 2026」（集英社）の発売イベントを行った。

来年に向け、向山毅が「SHOW―WAの予定で全部埋められるような1年間にしたい」と意欲を燃やすと、塩田将己も「武道館でのワンマンライブをかなえたいというのが直近の大きな夢の一つです」と宣言した。

今年のファンクラブツアーでは、歌唱部分以外にも、遊び心のあるパフォーマンスで観客を楽しませたSHOW―WA。毎公演恒例となっていた“たらい落とし罰ゲーム”は、ドリフターズが大好きだという向山の提案だったようで「予算を全部たらい落としにつぎ込んで作ってくれた。お笑いの方も、令和の時代にリバイバルできたら」と話した。

続けて、向山は「『8時だョ！全員集合』とか、ああいうのが大好きで。コントが凄く好きで、僕たちSHOW−WAでもできないかなというのをずっと考えたりしていて、その第一歩を踏み出せたのかな」と手応えを口にし、井筒雄太（34）も「NGがないグループですので、何事もアグレッシブに」と前向きに語った。