¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î£±²¯ºÆÀ¸ÆÍÇË¤Ë¡Ö´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤À¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯4·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤¬ÂçÂæ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Î¡©¡×¤È¼Â´¶¤¬¤ï¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÃæ¿È¤¬¤Ê¤¤¤È¡Ê»ëÄ°²ó¿ô¤¬¡Ë²ó¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢Ãæ¿È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¡Ö¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À¤·¤ã¤Ù¤êÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤¬»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥ª¥ìÎ®¥³¥á¥ó¥È¡É¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
