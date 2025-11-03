シティロゲイニング（CityRogaining）=「シティロゲ」は街をめぐりながら地域の歴史や魅力を再発見するイベントです。

【写真を見る】「シティロゲ」歩いて走って街の魅力再発見 熊本で300人が参加

食べて・・クイズに答えて・・そして新たな発見も

熊本市内約60か所に設定されたチェックポイントを、4時間以内にめぐり得点を競います。

熊本で開かれるのは去年に続いて2回目で、104チーム、約300人が参加しました。

シティロゲ経験者 福岡から参加「目標は優勝でしょ?えーそんなこと言って。熊本楽しみです。地元じゃないから えっと思う発見がある」

スタート地点の熊本城ホールを出発。

最大5人で1チームです。

記者「船場山のタヌキと船場菅原神社が近いので、このあたりを取りに行きましょうか」

ナビアプリの使用は禁止。地図を頼りにポイントを探します。

指定されたチェックポイントに到着すると得点できます。

さらにスポットに関わるクイズに正解すれば得点が追加されます。

そして次のスポットを目指し歩いていると・・・

参加者「パンももらいました」

――パンはどこでもらえる？

参加者「松石パンです」

チェックポイントの中には無料でサービスが受けられるところもあり、この店では無料でパンがもらえました。

訪れたついでにパンを購入する参加者も。

パン店「活気が違いますね全然 店全体が活気づいて 静かなんでいつも」

ここから記者は全部で17のスポットに行きつきました。

そして残り1時間・・・

走ってスポットをめぐり得点を重ねる真剣勝負のチームもいる一方で、途中のスポットを満喫するのも、このイベントの楽しみ方です。

そして参加者が続々と帰ってきました。

歩いた距離14km「いっぱい歩きました。いい運動になりました」

40か所をめぐり準優勝「街にこんな世界があるんだな 歴史が知れて楽しかった」

普段何気なく過ごしている街の魅力に改めて気付いた一日でした。