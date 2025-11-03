囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の挑戦者決定トーナメント決勝三番勝負第２局が３日、東京都千代田区の日本棋院で行われ、午後７時３２分、Ｓリーグ優勝の芝野虎丸十段（２５）がＳリーグ２位の許家元九段（２７）に１７６手までで白番中押し勝ちした。

決勝は変則三番勝負でＳリーグを制した芝野十段に１勝のアドバンテージがあり、芝野十段は通算２勝１敗として、一力遼棋聖（２８）への挑戦権を獲得した。

この日の対局は、下辺で乱戦となり、ここで芝野十段がポイントを挙げた。許九段は局面を複雑化しようと勝負手を放ったが、芝野十段は冷静に対応して快勝した。

芝野十段は神奈川県出身。２０１９年に１９歳１１か月と史上最年少で名人のタイトルを獲得した。今年４月に十段を奪取して無冠を脱すると、本因坊戦、碁聖戦、名人戦で挑戦者となるなど、好調を維持している。今期の棋聖戦では最上位のＳリーグを４勝１敗で制した。棋聖戦七番勝負への登場は、２３年以来、２度目となる。

５連覇を狙う一力棋聖との七番勝負は、来年１月２２日（現地時間）、米ハワイの「プリンス ワイキキ」で開幕する。棋聖戦のハワイ対局は、１９９７年以来。

芝野十段の話「勝ちが見えたのは最後の最後でした。挑戦できることは素直にうれしい。七番勝負も難しい戦いになると思いますが、しっかり準備をしたい」