¡ÚWWE¡ÛSMACK DOWN¡Ê10·î31Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡¿¥æ¥¿¡¦¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥à¥¥à¥¶äÈ±½÷»Ò¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¤Î¡È½÷ÈÇ¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡É
¡¡¥à¥¥à¥¤¹¤®¤ë¶ÚÆù¤Ç¿Íµ¤¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÂçÃÀ°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó³«ºÅ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¥¹¥È¡¼¥à¡ÊÍò¡Ë¡É¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤À¡£2020Ç¯¤ËÊÌÃÄÂÎ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È508Æü´Ö¤ËµÚ¤Ö²¦ºÂÊÝ»ý¤ä60»î¹çÏ¢Â³Éé¤±¤Ê¤·¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎµÏ¿¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ2023Ç¯9·îËö¤ËWWE¤Ë»²Àï¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ê¤ÎÆùÂÎ¤ÈÎàµ©¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ç½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¡¢¡Ö¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°¡×À©ÇÆ¤È¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î½÷»ÒÉôÌç¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¸¥§¥¤¥É¤¬ÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSMACK DOWN¡×¤ËÅÐ¾ì¡£ÍâÆü¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëWWE½÷»ÒÅý°ì²¦ºÂÀï¤Ë¸þ¤±¡¢ÀäÂÐ²¦¼Ô¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤ÈÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥Ï¥í¥¦¥£¥ó³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥§¥¤¥É¤Î°áÁõ¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤Þ¤º¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î²ñ¾ìÆþ¤ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥Ù¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¡È¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ó¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ô¥Á¥Ô¥Á¥¿¥¤¥Ä»Ñ¤Î¥ê¥ó¥°¥®¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤òÄ©È¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö½÷ÈÇ¥Ñ¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¡Ö´ñÈ´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥Ô¥Á¤À¡×¡Ö¥¸¥§¥¤¥É¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ìÂç¹¥¤¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÍâÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿²¦ºÂÀï¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥É¤¬¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤«¤éÇòÀ±¤òÃ¥¼è¡£WWE½÷»ÒÅý°ì²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¡¢½÷»Ò¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÄºÅÀ¤ËÅÐ¤êµÍ¤á¤¿¡£
