「死ぬまでマザコンなのね、、、」娘の結婚式で、元夫が『招待されていない彼女』を連れてきた！ しかも

熟年離婚は年々増えているといわれます。離婚後に「別れなければよかった」と後悔する人もいれば、「離婚して正解だった」と感じる人も少なくありません。今回は、離婚後に元夫と再会した際の心境を、熟年離婚を経験した知人・A子が話してくれました。

悩んだ末に熟年離婚を選択

結婚式の一件以来、娘から距離を置かれるようになった元夫は、その後に生まれた孫にも会えていないそうです。彼としては善意のつもりで彼女を連れてきたのかもしれませんが、一生に一度の大切な結婚式を台なしにされかけたのですから、無理もありませんよね。

【体験者：60代・女性主婦、回答時期：2024年4月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。