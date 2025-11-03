¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î£×£ÓÏ¢ÇÆ¤Ë»É·ã¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î£×£ÓÂè£·Àï¡Ê¥í¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë£µ¡½£´¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£Åìµþ¡¦°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸«¤¿¤è¡£¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ»´ü·èÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ä¤®¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È¥Ç¥«¤¤¤Ê¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç·è¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡¢·ë¶ÉÂç¤¤¤¤è¤Í¡£¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤éÏ¢ÂÇ¡¢Ï¢ÂÇ¡¢Ï¢ÂÇ¤È¤«¤ÇÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤ÈËÜÎÝÂÇ¤Î½ÅÍ×À¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£×£ÓÂè£·Àï¤ÏÎ¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ·×£´È¯¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡££´¡½£´¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£±£±²ó¤ËÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥ß¥¹¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥½¥íÃÆ¤òÊü¤Á£²Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÂè£µÀï¡Ê£±£°·î£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î±äÄ¹£±£±²ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌîÂ¼¤Î·è¾¡¥½¥í¤Ç»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Èº£Ç¯£³·î¤Ë¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÂÐÀï¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î£×£ÓÏ¢ÇÆ¤È¡¢¡Ê¸½ÃÏ¤Î¡ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤è¤¦¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×Âè£³¥¯¡¼¥ëÃæ¡Ê£¸¡¢£±£²Æü¡Ë¤Ë¹ÈÇòÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºîÀï¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏ¹ö¤Î½©¡×¤ò·Ð¤Æµð¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ëà¿Ê²½á¤¹¤ë¤Î¤«¡£