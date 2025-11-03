ワールドシリーズ第7戦直後の光景

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に延長11回の末5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。一方、32年ぶりの世界一へあと1勝に迫ったブルージェイズは涙をのむ結果に。試合後、グラウンドには明暗を象徴する意外な光景が広がっていた。

試合後、歓喜に沸くドジャースナインやスタッフに群がった記者やカメラマン。その背後でひっそりと、芝生にあったのは折れたバットだった。延長11回、併殺に倒れた最後の打者カークが振ったバットは、山本由伸の一球で真っ二つ。虚しく転がっていた。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のケビン・バクスター記者がXに「カークの折れたバットは、ドジャースのセレモニーの間ずっと内野に落ちていた」と記し、実際の写真を公開。米ファンからは反響が寄せられた。

「歴史に残る写真だわ」

「1枚が多くを物語っている」

「絶望と折れたバット」

「印象的な瞬間だ」

「誰か、これをドジャースタジアムのオフィスに額に入れて飾らないと」

「なんということだ」

ブルージェイズは本拠地での歓喜にあと一歩に迫りながら、屈辱の逆転負け。32年ぶりの世界一を逃した。



（THE ANSWER編集部）