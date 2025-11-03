丸高愛実、コストコ活用の豪華手料理披露「参考になる」「トマトハチミツレモン気になる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】タレントの丸高愛実が11月3日、自身のInstagramを更新。バラエティ豊かな手料理の品々を公開し、反響が寄せられている。
【写真】サッカー元日本代表の35歳妻、大量の小鉢並んだ豪華メニュー
丸高は「久々に」という言葉とともに、テーブルにずらりと並べられたバラエティ豊かな手料理を披露。それぞれの料理が生姜焼き、ガーリックシュリンプ、さつまいものバター焼き、トマトハチミツレモン、塩昆布きゅうり、マグロポキ、白米、とうふとわかめの味噌汁であることをハッシュタグで付け加え、さらに2枚目の写真では、さつまいもが「長女が掘ってきた」ものであることや、ガーリックシュリンプやマグロポキはコストコの食材を利用したことなどエピソードも記している。
この投稿には「参考になる」「コストコ行ってみます」「料理上手」「盛り付けも美しい」「エピソード微笑ましい」「トマトハチミツレモン気になる」「栄養考えててさすが」などといった反響が寄せられている。丸高は、2016年にサッカー元日本代表の柿谷曜一朗と結婚し、2018年11月に第1子となる長女、2021年6月に第2子となる次女を出産。2024年8月には、第3子となる長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
◆丸高愛実、豪華手料理公開
◆丸高愛実の投稿に反響
