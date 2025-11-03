次こそポチりたーーーいッッ！！【3COINS】ふわふわ可愛い♡「再入荷アイテム」

【3COINS（スリーコインズ）】の公式オンラインストアで待望の再入荷を果たした、スリッパに注目！ ふわふわとしたフェイクファーで、置くだけで空間に高級感と可愛さを添えてくれそうです。今回はそんなふわふわファースリッパに、便利なスリッパを加えた、見逃せない「再入荷アイテム」をご紹介。ぜひお見逃しなく。

底面が厚めに作られた「ファークロススリッパ」

フェイクファーがあしらわれた可愛らしいスリッパ。公式サイトによれば「肌触りの良い、ふわふわのファーが心地いい」とのことで、履くたびに癒されるかも。値段は\770（税込）。底面が厚めなので、床の冷えを感じずに履けそうなところもポイント。寒さが気になる時期にあわせて買い替えてみては？

向きを変える手間が省ける！「両履き軽量スリッパ」

続いてはあわせてチェックしたい、スタイリッシュなスリッパをご紹介。両端に足の甲を覆う部分が付いており、公式サイトによると「前後どちらからでも履ける」とのこと。わざわざ向きを変える手間が省けて、時短にも繋がりそうです。値段は\550（税込）。底面には何カ所か穴が空いており、雨に濡れても乾きが早いかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

