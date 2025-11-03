シリーズ「時を越えて」。ここ数年、急速に業績を伸ばしている老舗の工場が山形市にあります。積極的に採用を進めている外国人が日本人と融合し、躍進の原動力になっています。



自動車部品の表面をめっき加工する製造現場では、バングラデシュやネパールなどの出身者が多く働いています。外国出身の従業員は全体の4割にのぼります。



外国人従業員「皆さん、気を付け。礼、おはようございます！どうぞよろしくお願いします！」

日本人従業員「はい、よろしくお願いします」





外国人材が、創業110年を超える老舗に活力を与えています。スズキハイテックは1914年に創業し、リヤカーや自転車の部品のめっき加工を手がけました。その後、時代の変化に合わせて音響機器や半導体部品などの受注を拡大し、ピーク時で年間25億円の売り上げがありました。しかし、2008年のリーマンショックなどの影響を受け、10年ほどの間に売り上げがおよそ10億円減少しました。こうした状況の中、2015年に就任した鈴木一徳社長が決断したのは、外国人の採用です。スズキハイテック・鈴木一徳 社長「受託・下請け型から開発主導・開発提案型の企業になっていこうというのが2015年に社長に就任した時の思いで、新たな人材、新たな能力を持った方を採用しようと」「おはようございます」インドネシア出身のペトルス・ヤサヤ・サモリさん（36）。高校卒業後に留学生として来日し、山形大学で博士号を取得後、2018年に入社しました。ペトルス・ヤサヤ・サモリさん「私が高校生のころに初めて出会った外国人は日本人でしかも山形県の方々だった。その方々が非常に温かくて。（鈴木）社長のもとで働ければ山形を元気にできると思って入社を決めた」去年、社内の外国人従業員として初めて、管理職である課長に昇進しました。ペトルス・ヤサヤ・サモリさん「いま一番意識しているのは（後輩）1人1人の自立、自分から提案できるような環境をつくっていくこと」サモリさんは新たな事業の研究開発に取り組んでいます。後輩にもていねいにアドバイスします。ペトルス課長「レジスト（樹脂）が足りないとコーティングされていない部分が出てくる」後輩の日本人従業員「何事も理論的に分析してくれるのでかなり助かっている」「日本人よりも日本人らしい。礼儀とか。自分もペトルス課長と同じようにお客様にはこういう対応をしなければいけないとか、そういったところを学ばせてもらっている」外国人の採用を始めて以降、生活面も含めたサポート体制を整えてきたスズキハイテック。社内で日本語やマナーを教える機会を設けているほか、病院や役所への付き添いなども行っています。スズキハイテック・鈴木一徳 社長「孤独にならないようにするとか、彼らの困りごとをすぐに聞いてあげる。寄り添うことがすごく大事」こうしたサポートもあり、外国出身の従業員は100人を超えるまでになりました。全従業員およそ260人の4割を占めています。バングラデシュ出身「会社の環境がとてもいいので集中して仕事ができるようになった」この日、バングラデシュ出身で入社1年目の技能実習生が検定試験に向けた勉強会に臨んでいました。教えるのは日本人の先輩従業員です。技能実習生「めっき、終わりです。チェックをお願いします」日本人先輩従業員「はい、OKです」技能実習生「ありがとうございます」日本人先輩従業員「次、もう1周。練習。めっきをしている時に温度を書かなければいけないのに忘れていたでしょ。忘れているところがあるからちゃんと復習、もう1回、勉強」日本人先輩従業員「1人でも落ちずに合格してほしいのでしっかりと教えていた」技能実習生「気を付け。礼。どうもありがとうございました！お疲れ様でした！」日本人先輩従業員「いつも思うが元気で教えがいがある。自分も大変勉強になる」ハイブリッド車や電気自動車などに使われる部品の品質や耐久性を向上させる特殊なめっき技術を世界に先駆けて開発し、量産化に成功したスズキハイテック。2020年5月期に11億円まで落ち込んでいた会社の売り上げは、去年5月期に47億円と4倍以上に伸びました。スズキハイテック・鈴木一徳 社長「（外国から来て）この山形に残るというのは彼らなりの思いがある。そのマインド（意識）が全然違う。失敗を成功への経験に変えていくということをすごく強く感じる。結果的にみんなが同じようなマインドになって研究から製造、販売という形で成功してきている」さらなる業績の向上に向け、サモリさんたちは、めっき技術を応用した新たな技術の開発を進めています。ペトルス・ヤサヤ・サモリさん「今年度からスタートしようとしているのがモルフォ蝶の模倣技術。表面ナノ構造は光では壊れない。この構造がある限りずっと同じ色に見える。（この技術は）例えば車のペイントで応用すると色あせない車、溶剤を使わないので環境にやさしい車の技術になるのではないかと期待している」先月（10月）、およそ110人の従業員が参加して開かれた会社のバーベキュー大会。外国人従業員が信仰する宗教に配慮し、豚肉を使わずに焼き肉を楽しみました。バングラデシュ出身「とてもうれしい。みんな一緒にバーベキューしている」「このようにパーティーをしてもらって楽しかった」日本人管理職「（外国の）みんなとここで出会えるなんて思わなかった。だからみんなが幸せになってほしい」外国人女性従業員「私たちもそう思っています」外国人と日本人との融合が、企業風土の変革につながっているというスズキハイテック。今後も互いに支え合い、高め合いながらさらなる高みを目指していきます。記念撮影「イエス！ハイテック」