オランダの絵本作家ディック・ブルーナ氏が１９５５年に発表し、今年生誕７０周年を迎えた、うさぎの人気キャラクター「ミッフィー」のイベント「ｍｉｆｆｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ｉｎ ＵＭＥＫＩＴＡ」が６日にグランフロント大阪とグラングリーン大阪で開幕する（１２月２５日まで）。

両施設の計５か所のミッフィー像を巡っていくデジタルスタンプラリー「ｍｉｆｆｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｒａｌｌｙ」を実施。すべてを巡ると７０年の歴史を感じられる仕掛けになっているという。バーコードを読み込み、デジタルスタンプ５か所すべて集めれば、オリジナル待ち受け画面や対象店舗で使えるデジタルクーポンがプレゼントされる。各所に散りばめられたミッフィーのモチーフを探していく「Ｗｈｅｒｅ’ｓ ｍｉｆｆｙ」も。

また、クリスマスシーズンとあって、「グランフロント―」では願い事を書き込んだ星形カードを飾り付ける「ｍｉｆｆｙ Ｇｒａｎｄ Ｗｉｓｈ Ｂｏａｒｄ」を設置。「グラングリーン―」には、大阪・関西万博のオランダパビリオンで世界の注目を集めた高さ１・８メートルのミッフィー像がクリスマス限定バージョンで登場する。