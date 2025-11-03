26年前、名古屋市で当時32歳の女性が殺害された事件。逮捕された安福容疑者は「捕まるのが嫌だった」「申し訳ないと思っている」などと供述していることがわかりました。

高羽奈美子さん（事件当時32）

「こうちゃーん」

息子・航平さん（当時2）

「あい！」

1998年の映像に映る、ごくありふれた親子。

26年前の1999年。当時2歳だった息子がいた部屋で、母親は殺害されました。

事件の約1年後の2000年。

息子・航平さん(当時3)

「ママ、どうして死んじゃった？ 知らないおばちゃんとケンカして死んだの。ケンカして、ママが死んだ。ママが死んじゃった」

■二十七回忌の法要…その直前に逮捕の一報

息子の高羽航平さん、28歳。

息子・航平さん(28)

「26年、音沙汰のなかった犯人が『本当に捕まったの？』『その人本当に犯人なの？』という気持ちが大きい」

2日に営まれた二十七回忌の法要。犯人逮捕の一報は、その直前のことでした。

1999年11月。愛知県名古屋市にあるアパートで、当時32歳だった高羽奈美子さんが刃物で襲われ、殺害された事件。

夫・高羽悟さん（2009年）

「これが玄関に残された犯人の血の痕です」

夫の悟さんは、「いつか犯人を現場に立ち会わせるため」アパートを借り続けてきました。未解決のまま、26年を迎えようとしていましたが――

■夫・悟さん「あなたに何か悪いことしました？」

先月31日。

愛知県警

「約26年の時を経て、被疑者を殺人容疑で通常逮捕した」

逮捕されたのは、安福久美子容疑者（69）。悟さんの高校の同級生で、現場から10キロほどの場所で夫と子供と暮らしていました。

安福容疑者

「家族や親族がいるから迷惑をかけられないし、捕まるのがいやだった」

悟さんは、安福容疑者について――

夫・高羽悟さん（69）

「意外すぎて実感がわかない。今思えば彼女（安福容疑者）から『好きです』という手紙もらったり、バレンタインでチョコレートもらったりした。『なんで？』、『あなたに何か悪いことしました？』。想像できない、高校時代の感じからは」

■事件の5か月前…安福容疑者と

同級生たちも、同じ印象を持っていました。

安福容疑者の同級生

「おとなしいよ。それしかない」

安福容疑者の同級生

「静か。すらっとしているし清楚」

悟さんは事件の5か月前、安福容疑者と会っていたといいます。

夫・高羽悟さん（69）

「（部活の）OB会で会って彼女（安福容疑者）は『結婚して今頑張ってる』と。結婚してちゃんとやってんだ。どうして殺害の動機になるのかよくわからない」

妻・奈美子さんと安福容疑者は、面識がなかったとみられています。

若原いぶき記者（中京テレビ）

「容疑者を乗せたとみられる車が、アパートの方へ向かっていきます」

1日、安福容疑者立ち会いのもと、現場検証が行われました。悟さんが待ち続けた瞬間です。

■安福容疑者「申し訳ないと思っている」

夫・高羽悟さん（69）

「彼女にとっては事件以来26年ぶりに入る部屋。私の希望としては、検察が求刑した刑を、ウソをつきながら情状酌量の言葉を述べるのではなく、素直に判決に従ってほしい」

息子の航平さんは3日、事件以降初めて警察の事情聴取へ。

息子・航平さん(28)

「逮捕から起訴に向けて必要なステップ。誠心誠意対応できれば」

悟さんはまだ、容疑者の逮捕について奈美子さんに報告していないといいます。

夫・高羽悟さん（69）

「まだ（詳細が）全然分かっていない。警察から詳しい事情が聞けるのは起訴してからかなと。今月20日すぎになるのではないか」

調べに対し、安福容疑者は――

安福容疑者

「（奈美子さんに）申し訳ないと思っている」

奈美子さんに対し、謝罪の言葉を口にしているということです。