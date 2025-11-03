°ëÃ«¹ÂÀ¡¡ÁÄÉã¡¦ÎØÅç¸ù°ì»á¤ËÂ³¤¯ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦À©ÇÆ¤Ê¤é¤º¡¡¡Ö¼¡¤ÏÀäÂÐ³Í¤ê¤Þ¤¹¡×ÍèÇ¯¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸°ÕÍß
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé·è¾¡¡¡Íî¹ç¾¼ÅÍ¡Ê°ìÎÏ¡Ë¡Ô5²óÀï¡Õ°ëÃ«¹ÂÀ¡ÊÎØÅç¸ù°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¡Ê2025Ç¯11·î3Æü¡¡Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Âè82²óÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¤¬3Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé¤Ï¸µWBA¡¦WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÎØÅç¸ù°ì»á¡Ê82¡Ë¤ÎÂ¹¤Î°ëÃ«¹ÂÀ¡Ê18¡áÎØÅç¸ù°ì¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬1¡½2È½Äê¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀ©ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ï¥é¥¤¥Èµé¡¦½ÐÈªÎÏÂÀÏº¡Ê18¡á¥Þ¥Ê¥Ù¡Ë¡¢µ»Ç½¾Þ¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé¡¦²ÃÆ£½ÚÌé¡Ê20¡á»°Ã«ÂçÏÂ¡Ë¡¢´ºÆ®¾Þ¤Ï¥ß¥É¥ëµé¡¦º´¡¹ÌÚ³×¡Ê20¡áÈ¬²¦»ÒÃæ²°¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÄÉã¤ËÂ³¤¯À©ÇÆ¤Ë¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ëÃ«¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ëº¸¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ëÁê¼ê¤Ë¶ìÀï¡£2²ó¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç±¦¤Î»ë³¦¤¬Æß¤ë¤Ê¤É¡¢Éð´ï¤Î¥¢¥¦¥È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÉõ¤¸¤é¤ì1¡½2¤Î¶Ïº¹È½ÄêÉé¤±¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤ÎÁÛÄê¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬²¼¤¬¤é¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸«±É¤¨¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡ÁÄÉã¤ÎÎØÅç»á¤Ï1968Ç¯ÅÙ¤ËÅìÆüËÜ¿·¿Í²¦·è¾¡¤ò¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤ÇÀ©¤·¡¢Á´ÆüËÜ¿·¿Í²¦¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ù¤·¤¤¡×¤È°ì¸À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î½Ð¾ì¤âÌÀ¸À¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î·è¾¡¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼¡¤ÏÀäÂÐ³Í¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¼«Á³¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÎý½¬¤·¤Æ¥ª¡¼¥ë¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀã¿«¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£