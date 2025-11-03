大型犬がいるお家に猫を迎えたら、1匹目も2匹目も大型犬のことを大好きになって…？大型犬と同居猫たちの絆を感じる光景が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で1万7000回再生を突破しています。

【動画：保護子猫と仲良しな大型犬→１年後にまた子猫が現れて…ライバルになるかと思いきや、泣けるほど愛おしい『３匹一緒の姿』】

大型犬と猫は相思相愛

YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーの「ムニ」くんと同居猫たちが家族になってからの軌跡です。

2022年の夏、飼い主さんが保護した子猫「コウ」くんが家族に加わり、ムニくんはお兄ちゃんになりました。コウくんはムニくんに見守られながらすくすく成長し、いつしか2匹は想像以上に仲良しに。なんと行動や仕草まで似てきたとか。

特にコウくんはムニくんにベッタリで、隙あらばくっつこうとし、ムニくんの体にお顔を埋めてくつろいでいることもあるのだとか。そしてそんなコウくんのことを、ムニくんも大切に思っているよう。

抱きしめながら眠ったり、ガブッと噛むというやんちゃな愛情表現も嫌がらずに受け止めていたり、いつも優しく接してくれているといいます。

1年後、ライバル出現！？

ムニくんとコウくんの出会いから約1年後、飼い主さんが捨て猫の「マメ」ちゃんを保護し、また家族が増えたそう。ムニくんの隣は、自分の特等席だと信じていたコウくん。ところがマメちゃんもムニくんのことをどんどん好きになり、いつの間にかベッタリに…！

こうしてコウくんとマメちゃんは、ムニくんを取り合うライバルのような関係になってしまったのでした。

三角関係の結末が尊い

この三角関係の結末やいかに…？とちょっぴりドキドキしながら、3匹の様子を見守り続けていた飼い主さん。

そのうちコウくんとマメちゃんは「2匹でムニくんにくっつくことにしよう」と決めたようで、3匹で寄り添って過ごすようになったそう。素敵な結末にほっこりしますね！

コウくんがお家にやってきて間もない頃、ムニくんとコウくんが並んで窓の外を眺めていることがあったそう。今はそこにマメちゃんも加わり、窓の前に3匹の後ろ姿が並ぶように。

その尊い光景に感動すると同時に、3匹が出会えた奇跡に感謝したという飼い主さん。これからも3匹が仲良く寄り添いながら、幸せあふれる日々を過ごせますように。

この投稿には「全てが尊い」「安心してくっついててかわいい」「ムニくんの優しさが伝わった結果だと思います」といったコメントが寄せられています。

ムニくん＆コウくん＆マメちゃんの仲良しで可愛い姿や、愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「黒ラブと保護猫の日常」をチェックしてくださいね。

