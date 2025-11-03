絵本を読んでいるとそばにやってきた柴犬さん。読み聞かせをしてあげると…！？まるで親子のような微笑ましい光景は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で22.5万回再生を突破。「愛にあふれてる」「癒されました」「ほんと子どもみたい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：絵本を持っていたら『なにしてるの？』と近づいてきた犬→読み聞かせてあげた結果】

おしゃべり上手な柴犬さん

TikTokアカウント「shibainu.pon」に投稿されたのは、飼い主さんと柴犬「ポン」さんの微笑ましい日常の一コマ。この日、絵本を読んでいる飼い主さんの元にトコトコやってきたポンさん。

『アゥン？』と声を出すポンさんは『なにしてるの？』と問いかけているかのよう。「見るの？」と言う飼い主さんに『ワォン！』とお返事したといいます。実はポンさん、とってもおしゃべり上手なわんこ。アカウントで紹介される飼い主さんとのやり取りがたびたび反響を集めています。

読み聞かせがスタート

「おいで？」と誘われ飼い主さんの股の間にすっぽり収まるポンさん。なんとも平和な読み聞かせが始まったそう。

ちゃんと絵本を見ては何度も声が出ていたといいます。絵本の中にポンさんと同じ柴犬が出てきたことに反応した飼い主さん。すると『柴さんだ！』とリアクションし「かわいい」という飼い主さんに不満そうな声を漏らしたといいます。

しまいにはヤキモチを焼いて『わたしにも言って！』と飼い主さんの顔を見上げたそう…！返事をするだけではなく、完全に会話が成り立っているとしか思えないやり取りには驚きを隠せません。

ステキな関係性にほっこり♡

とそこへ、一緒に暮らすチワワの「チビ」さんもやってきました。飼い主さんの足に乗り羨ましそうなチビさん。そんな様子を見た投稿主さんはチビさんをポンさんの横に座らせ、2匹に読み聞かせを始めたといいます。

まるで親子のような微笑ましい光景に思わず目頭が熱くなってしまいます…！飼い主さんの愛情をたっぷり注がれたからこそのステキな関係性ですね。

この投稿には「ママと子どもの幸せな時間♡」「可愛すぎて泣けてくる」「ポンさん人間ですか？」「羨ましいなぁ」などのコメントが寄せられています。優しい一コマに癒された人が多いようですね。

ポンさんとチビさん、飼い主さんとの愉快で温かな日常は、TikTokアカウント「shibainu.pon」をチェックしてくださいね。おしゃべり上手なポンさんもぜひご覧ください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.pon」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております