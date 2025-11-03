シャンパンファイトで故郷の「オカヤマ」コールが！

昨日（2日）行われたMLB・ワールドシリーズ第7戦はロサンゼルス・ドジャースが勝利し、チーム初の連覇を成し遂げました。シリーズで3勝を挙げた備前市出身の山本由伸投手がMVPに選ばれ、地元岡山でも喜びの声が聞かれました。

【画像を見る】初々しい！中学時代の山本由伸投手

現地の祝勝会では、山本投手の故郷・オカヤマコールがシャンパンファイトで響き渡りました。

山本投手の故郷「岡山」は歓喜に「スーパースターですよ！」

JR岡山駅前では号外が配られ【画像①】、岡山が生んだ英雄の快挙に、喜びの声が‥！



「もうスーパースターですよ。感動しました。来年も優勝してほしいです」

ワールドシリーズ4勝中、3勝が山本投手！

この試合に勝利すれば、ワールドシリーズ制覇が決まる最終戦。



4－4の同点で迎えた9回ウラ、ドジャースはサヨナラのピンチに、前日先発した山本由伸をマウンドに送ります。



ここを無失点で切り抜け、延長10回も3者凡退に抑えると、続く11回表、ドジャースは勝ち越しに成功。そして山本は3イニング目のマウンドへ。



最後のバッターをダブルプレーで仕留め連覇達成。シリーズで異例の3勝を挙げた山本はMVPに選ばれました。



（ロサンゼルス・ドジャース 山本由伸投手）

「できることは全部できましたし、このチームで優勝できて本当に嬉しく思います。」

中学校時代のチーム監督「まさかあの子が世界No.1になるとは」

山本投手が中学生時代に所属していたクラブチーム東岡山ボーイズです【画像③】。世界で飛躍するOBの活躍に刺激を受け、練習にも熱が入ります。

山本投手を3年間指導した、藤岡会長はー。



（東岡山ボーイズ 藤岡末良会長【画像④】）

「涙がでるくらい嬉しい。まさかあの子が世界ナンバー1になるとは思わないから」

小学生まではキャッチャーだったという山本投手。東岡山ボーイズでピッチャーを始め、地道な基礎練習を積み重ねたといいます（【画像⑤】は中学時代の山本由伸投手）。

（東岡山ボーイズ 藤岡末良会長）

「特にピッチャーは本人も好きだったんだろうな。ここへ来ても夏休みなんかもピッチャーの練習もよくしてました。」



「ここで良く頑張ったんじゃ。3年間な」

1学年下の後輩 当時は「並レベルの選手に見えていた」

コーチの中田さん【画像⑥】は中学生時代、山本投手の1学年後輩として共にプレーしました。

（山本投手の1学年後輩 東岡山ボーイズ 中田厚大コーチ）

「『全然そこらへんにいる選手』といったら言い方が悪いですけど、岡山県でも1番2番とかいう選手ではなくて、並レべルの選手のように後輩ながら見えていたので」



「そんな選手が世界一の投手になるというのは。本当にあの人なのかな（笑）」

「山本選手に肩を並べるような選手を育てられたらいいかなと、そういうのがちょっと夢になってきましたね」

「世界を代表するピッチャーに」 後輩たちも夢膨らむ

偉大な先輩の姿に後輩たちはー。



（石岡瑛丞投手（中学１年）【画像⑧】）

「尊敬できる大先輩がいて、このチームでやっていてよかったなとも思う」



「高校生や大人になっても頑張ってやっていこうという自信になりました。山本選手みたいに世界を代表するピッチャーになりたい」

（有岡悠大主将（中学2年）【画像⑨】）

「ピンチの場面でも強い気持ちをもって投げれるところを参考にしたい。山本選手の活躍をこれからも期待しています。頑張ってください」

進化し続ける山本投手。子供たちの憧れとして、これからの更なる活躍が期待されます。