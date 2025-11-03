全国高校サッカー選手権大会の県大会は3回戦8試合が行われ、ベスト8が出そろいました。



共に優勝経験のある鹿児島実業と鹿児島工業の3回戦。0対0で迎えた後半7分、赤のユニフォーム鹿児島実業は、桃北がゴール前に柔らかいボールを蹴り込み、石川がヘディング！この1点が決勝点となり、鹿実がベスト8進出を決めました。





（鹿児島実業3年・石川大登選手）「攻撃が上手くいくのは、守備からと（監督に）言われている。守備をみんなで徹底できたことが勝因」前半15分に1点を先制した白のユニフォーム出水中央は、その3分後、加治木工業のハンドでPKを獲得。これをキャプテン出口がゴール左隅に決めて2点目。その後も、出口のゴールなどで4点を加えた出水中央が6対0で加治木工業を下しベスト8に進出しました。（出水中央3年・出口心汰主将）「去年、悔しい結果だったので、今年こそは借りを返してベスト4に進みたい」鹿児島情報 対 松陽は80分戦って、0対0。PK戦の末、鹿児島情報が勝ちベスト8に進出です。そのほか神村学園は、川内商工相手に12対0で勝利。川内は2試合連続PK勝ち。鹿児島や鹿屋中央、鹿児島城西がベスト8に駒を進めています。ベスト4をかけた準々決勝は11月4日に行われます。