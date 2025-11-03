¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¡Û¹ÈÁÈ¤¬ÃÄÂÎÀï¡õ¸Ä¿ÍÀïWÍ¥¾¡¡¡¾¡±º¿¿ÈÁ¤¬µÕÅ¾V
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè16²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤Ï3Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£3¹æÄú¤Î¾¡±º¿¿ÈÁ¡Ê29¡á²¬»³¡Ë¤¬È´¤¤Ç1Ãå¡£½÷»Ò¤Î¸Ä¿ÍÀïÍ¥¾¡¤Ï2020Ç¯5·î11Æü¤ÎÂè5²ó¤Þ¤ë¤¬¤áÂç²ñ¤ò¾¡¤Ã¤¿Ê¿¹âÆàºÚ°ÊÍè2¿ÍÌÜ¡£ÃÄÂÎÀï¤Ï¹ÈÁÈ¡á¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤¬40ÂÐ28¤ÈÇòÁÈ¡á¥ë¡¼¥¡¼¥º¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Á°²ó¡Ê7·î6Æü¡Ë¤Î²¼´ØÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡ÊÄÌ»»¤Ç¤Ï¹ÈÁÈ7¾¡¡¢ÇòÁÈ9¾¡¡Ë¡£
¡¡2¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤Ã¤¿ÃæÅç¹Ò¤¬¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡£·þ¤ê¤ËÄñ¹³¤·¤¿¥¤¥ó¹âÆ´»Íµ¨¤ÏÎ®¤ì¤Æ¡¢¾¡±º¤¬¹¥Å¸³«¤òº¹¤¹¡£2M¤ò±Ô¤¯º¹¤·¤¿¹âÆ´¤¬ÆùÇö¤¹¤ë¤â2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤òÎäÀÅ¤Ë¤µ¤Ð¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤Ç3V¤À¤¬¡¢²Æ¾ì¤ËÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ26Ç¯Á°´ü¤ÏB1¤Ø¹ßµé¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¡£¼«¿®¤ò¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬Ìá¤Ã¤¿¡×¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¥¨¡¼¥¹µ¡¤ò°ú¤¯¹¬±¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤¤Î®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï14°Ì¤Ë¾å¾º¡£G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê25¡Á30Æü¡¢Ê¡²¬¡Ë½Ð¾ì¤ÏÅö³Î¡£PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î26¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë½Ð¾ì·÷Æâ¤Ë¤â¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎÀï¤È¤ÎWÍ¥¾¡¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤Ã»Ò¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¾Þ¶â¤Î10Ëü±ß¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¾¡±º¡¡¿¿ÈÁ¡Ê¤«¤Ä¤¦¤é¡¡¤Þ¤Û¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£²¬»³»ÙÉô¤Î116´üÀ¸¡£20
15Ç¯5·î19Æü¤Ë»ùÅç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢16Ç¯5·î20Æü¤Î¶ÍÀ¸¤Ç½é¾¡Íø¡£ºòÇ¯10·î25Æü¤Î³÷·´¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£8·î6¡Á11Æü¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇG1½é½Ð¾ì¡¢½éÍ¥½Ð¡£Æ±´ü¤ÏÎëÃ«°ìÊ¿¡¢Âç»³Àé¹¡¢Æþ³¤³¾¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë56¡¢·ì±Õ·¿B¡£